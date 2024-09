Schaurig-schönes Kids-Halloween im Wunderland Kalkar

Schon ganz bald herrscht wieder fröhliche Halloween-StimmungJung und Alt, Familien und andere Unerschrockene dürfen sich an drei ausgewählten Wochenenden auffreuen. Die Tore zu diesem speziellen Event öffnen sich. Neben den bekannten Attraktionen wartet ein besonderes Programm. Der Nachwuchs darf gerne im coolen Halloween-Kostüm ins Wunderland kommen. Wer mag schaut beim Kürbisschnitzen vorbei, macht ein Selfie mit Kernie, röstet Marshmallows über dem Feuer oder wagt sich in das Gruselhaus. Ob wohl an der ein oder anderen Ecke Monster, Geister und Co. auf ihren großen Moment warten?Wer einmal den Fuß über die Schwelle des Gruselhauses setzt, spürt bereits diesen kühlen Hauch im Nacken. Mal schauen, welche Spuk-Gesellen einem die Hand aus den Nebelschwaden entgegenstrecken! Hier erleben auch die Kleinen gespenstisch-guten Spaß. Ein wenig Spannung ist garantiert!Sie lächeln, gucken grimmig oder blicken etwas erschrocken drein. Ein Halloween ohne Kürbisse ist kaum denkbar. Wer hat die Idee für das ausgefallenste Kürbisgesicht? In Kernie’s Dorf können kleine Besucher ihren eigenen Halloween-Kürbis schnitzen.Auf geht’s zu einer Trick or Treat-Tour durch den Park! Die Aufgabe lautet alle Stempel zu sammeln - als Belohnung wartet ein persönliches Halloween-Diplom.An den Wochenenden und in den Herbstferien hat der Wunderland Kalkar Freizeitpark täglich von jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. All jene, die Lust auf mehr haben, verlängern ihr Gruselerlebnis mit einer Übernachtung im Wunderland und lassen sich nach einem aufregenden Tag im All-inclusive Hotel verwöhnen. Abgerundet wird der Abend mit einem erfrischenden Getränk in der Hotelbar und einer Runde Bowling.Schaurig-schönen Familienspaß gibt´s beim Kids-Halloween im Wunderland Kalkar an sechs speziellen Halloween-Tagen. Hier kann die ganze Familie gemeinsam eine aufregende Zeit mit tollen Aktivitäten verbringen.Tagestickets ab 1,30 m - ab 27,50 €Tagestickets bis 1,30 m - ab 22,50 €Kinder bis 2 Jahre gratis.(An Kids-Halloween gibt es keine Nachmittagstickets.)Samstag, 12. Oktober und Sonntag, 13. Oktober 2024Samstag, 19. Oktober und Sonntag, 20. Oktober 2024Samstag, 26. Oktober und Sonntag, 27. Oktober 2024Öffnungszeiten:10.00 - 17.00 Uhr