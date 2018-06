SOMMER IN DER STADT 2018 - Füße hoch, jetzt wird gechillt auf dem Kalkarer Marktplatz

Freitag, 15. Juni bis Sonntag, 15.Juli (4 Wochen)

Marktplatz Kalkar, 47546 Kalkar

Picknick mit Musik (jeder kann rot-weiß gekleidet kommen und Picknickdecken, Tische/Stühle sowie eigenes Essen mitbringen)

Rewe-Grillteam vor Ort

Getränkeverkauf

Musik Act: Ward Palmen - Künstler aus Nimwegen (Rock/Pop unplugged)

Programm ab 19.00 Uhr

Jubiläumskonzert 190 Jahre

ab 18.00 Uhr auf dem Marktplatz

Comedy mit Matthias Jung - „Chill mal - Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“

ab 19.00 Uhr

Foodtruck-Festival - Genuss unter der Sonne

ab 12.00 Uhr

Foodtruck-Festival - Genuss unter der Sonne

Rheinmixen - Musik im Sand mit Martin van Laak, Alexander Machts und Nick Merkert

ab 12.00 Uhr

Musik mit der Band „Zeroes - Jack Price & Band“

ab 19.00 Uhr

Popschlagermusik mit den Newcomer Noel Terhorst und Frank Lukas

ab 19.00 Uhr

Musik mit „Plattenzucker & Rheinmixen“ (Matthias Flinterhoff - Hengo & Martin van Laak - Alexander Machts)

ab 16.00 Uhr

für die kleinen Schatzsucher

Gutscheine und Geschenke im Sand suchen

Wer noch Sand für zuhause oder für die Schule benötigt kann diesen gegen kleines Geld abholen

ab 12.00 Uhr

Reif für die Insel, aber noch kein Urlaub in Sicht? Warum in die Ferne schweifen, wenn Sonne und Strandfeeling so nah sind!Der STAR der vierwöchigen Veranstaltung ist natürlich der historische Marktplatz. Wer ein Wohlfühl„Fleckchen“ vor der Haustüre sucht, das bei jedem Erholungsurlaub mühelos mithalten kann, darf sich freuen. Grüne Liegeoasen (mit Kunstrasen bezogen), Liegestühle, Sonnenschirme, Palmen… und sogar ein Whirlpool mit den Maßen 2,30 m x 2,30 m locken zum geselligen Verbleib. Die Kids dürfen wieder nach Herzenslust auf der riesigen Fläche Burgen bauen und ausgelassen toben. Herrlich so ein überdimensionaler Sandkasten!Bereits in den letzten beiden Jahren machten die Stadt Kalkar und der Werbering Kalkar aKtiv e.V. es für Jung und Alt möglich: Einmal 1.000 m² heißen Sand (bzw. 100 Tonnen) unter den Füßen spüren, im Schatten der alten Gerichtslinde, direkt vor dem Rathaus. Und auch 2018 wird es nicht nur zwischen den Zehen kribbeln, sondern auch auf der Zunge, in den Ohren und den Beinen sowie auf dem Zwerchfell. Ganz klar, das Rahmenprogramm mit CoBar (hier gibt es von Gianna Doucanè die spritzigsten Cocktails des Niederrheins), FoodKonvoi (mit herrlich-leckeren Speisen zum Ausprobieren), rockiger bis lauschiger Musik unter blauem Himmel und Comedy-Auftritt hat es in sich!Während der vierwöchigen Veranstaltung wird Gianna Doucanè, die Partnerin von Peter Kersten (Betreiber des Beginenhofs in Kalkar), in der CoBar leckere, selbstgemachte Cocktails anbieten. Als professionelle Barkeeperin mit nationalen Teilnahmen an Cocktail-Meisterschaften sorgt sie für das nötige Prickeln im Glas... Die CoBar ist täglich (bis auf dienstags) von 12.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.Damit die Gäste und Sonnenanbeter nicht hungrig auf der Strandliege verweilen müssen, wird PeterKersten mit seinem Beginenhof-Team vier Wochen lang ein kulinarisches Strandrestaurant mit Außenterrasse rund um die Gerichtslinde betreiben. Er zaubert vom 16. Juni bis einschließlich 15.Juli beinahe täglich Burger, Ribs, Wraps und vieles mehr im Rahmen einer frischen und leichten Küche. Der beliebte Mittagstisch vom Beginenhof findet ebenfalls am Marktplatz unter der Gerichtslinde statt.Das Strandrestaurant ist täglich (bis auf dienstags) von 12.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.Dasauf der Sandfläche/Bühne liest sich spannend und vielseitig:Wer es romantisch mag genießt Picknickfeeling bei der „Rot-Weißen Nacht“. Jeder kann rot-weiß gekleidet kommen und Picknickdecken und Tische/Stühle mitbringen. Ein Grillteam von Rewe sorgt für passende Gaumenfreuden und der Nimweger Unplugged-Künstler Ward Palmen untermalt die Szenerie mit passenden Klängen. Dazu wird die Tanzgruppe „my-image teens 1“ vom Turnverein 1863 Kalkar e.V einen sommerlichen Eröffnungstanz unter der Leitung von Elke Welz präsentieren.Selbstverständlich bieten auch die anderen Veranstaltungstage musikalische Höhepunkte: Ob nun 190-jähriges Jubiläumskonzert mit dem MusikVerein von Calcar e.V., tanzbare elektronische Musik bei „Tanz im Sand“ von „Rheinmixen“ (präsentiert durch Martin van Laak und Alexander Machts) und „Plattenzucker“ (Matthias Flinterhoff und Hengo), Popschlagergesang der Newcomer Noel Terhorst und Frank Lukas aka „Pulsschlag“ oder David Bowie Coverband „Zeroes von Jack Price und Kollegen“ … hier wird jeder Geschmack bedient…genauso wie beim FoodKonvoi!Gastronomische Highlights verlocken zum „Leckerschmecken“ und Probieren. Zuviel wird hier jedoch noch nicht verraten. Nur dies: Diverse Anbieter des FoodKonvois kredenzen den Gästen köstliche Speisen und Getränke. Ein Häppchen hier, ein Schlückchen dort und ganz viel gute Laune obendrein… so lässt es sich aushalten beim „SOMMER IN DER STADT“.Extrem chillig wird es dann mit Comedian Matthias Jung. Der Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugendexperte erklärt Verhaltens- und Denkweisen von Teenies und liefert direkt die passenden Verhaltensweisen mit - natürlich nicht, ohne einige humorvolle Tipps und Tricks dazulassen.„Goldgräberstimmung“ herrscht am Finaltag! Wie auch schon in den letzten beiden Jahren dürfen kleine Schatzsucher nach Gutscheinen und Geschenken im Sand buddeln. Wer diesen noch für zuhause oder für die Schule benötigt kann so viel sie/er transportieren kann gegen kleines Geld abholen.Mittelmeer-Flair und Wohlfühlatmosphäre… diese beiden entspannten Gesellen bestimmen vier Wochen lang das Geschehen auf dem Kalkarer Marktplatz. Relaxen dürfen Jung und Alt, Groß und Klein, Besucher aus Nah und Fern.• organisiert durch MusikVerein von Calcar e.V.Comedian Matthias Jung„Chill mal - Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ (Text: Matthias Jung)Wer hat Teenager in der Pubertät? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät?Der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, WhatsApp ist überlebenswichtig - und Hygiene überschätzt. Jedenfalls aus der Sicht der Teenager.Man muss lernen loszulassen! Am liebsten wohl die Kreditkarte.Es hormoniert prächtig, aber chillt mal Eltern, Matthias Jung kommt erneut zur Hilfe!Der Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugendexperte geht mit der lang erwarteten Fortsetzung seines Erfolgsprogramms „Generation Teenietus" in die nächste Runde. Freuen Sie sich auf „Chill mal - Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig".Er gibt interessante wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies und hat hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck. Das ist echte Spaßpädagogik für die GANZE Familie. Eine einzigartige Mischung aus Sachverstand und Humor, faktenreich und äußerst unterhaltsam. Nah an den Eltern! Nah am Alltag! Nah an der Pubertät!Matthias Jung ist seit 10 Jahren eine feste Größe in der Comedy- und Kabarettlandschaft. Nach seinem Diplom Pädagogik Studium arbeitete er als Autor für u.a. „7 Tage 7 Köpfe", „TV Total" und die „Heute Show" und startete 2005 seine Bühnenkarriere als Comedian. Er hat regelmäßig TV-Auftritte in Sendungen des SWR (Mäulesmühle, Schreinerei Fleischmann, So lacht Rheinland-Pfalz, Kaffee oder Tee, Landesschau und Binger Comedy Nights). Außerdem war er zu sehen bei NightWash, Quatsch Comedy Club (Pro7), Wühlmäuse Festival (RBB), NDR Comedy Contest, KIKA und im SAT. 1 Frühstücksfernsehen. Im SWR3 ist er mit der Radio Comedy „Eltern fragen-Jung antwortet" zu hören und regelmäßig „SWR3 Club Comedian der Woche".David Bowie Tributeband - Zeroes (Jack Price & Band), Für David Bowie Fans ein wahrer Leckerbissen: Die David Bowie Tributeband „Zeroes“! Jack Price und seine Bandkollegen wissen genau, wie sie das Publikum mitreißen können. Wer noch kein BowieFan ist, wird nach ihrem Auftritt garantiert einer werden. Die Musiker wissen die vielen verschiedenen Facetten eines der „einflussreichsten Künstler unseres Jahrhunderts“ darzustellen wie kein anderer.Dies wird ausgiebig zelebriert - „mit einzigartigem Bowie Sound der 70er Hits wie Heroes oder Ziggy Stardust, Pop Sounds der 80er und 90er in Songs wie China Girl oder Let´s Dance, jazzigen und funky Sounds bis hin zu den Drum- und Bassklängen der elektronischen Musikepoche Bowies wie im Earthling Album.“ Ob Bekannte oder selten Musik-Perlen… die Zeroes spielen sie wie kein anderer.Ward Palmen ist ein junger Künstler aus Nimwegen. Er wurde am 5. Februar 1982 geboren und verschrieb sich schon früh der Musik. Nach Jahren des Musikmachens hat er nun endlich seinen ganz persönlichen Stil gefunden. „Die Zeit ist gekommen, diese Freude mit allen zu teilen!“ Er wird das Publikum von „SOMMER IN DER STADT“ mit feinster Rock-Popmusik begeistern - unplugged!Er ist jung, energiegeladen und reißt das Publikum mit… Der 22-jährige Noel Terhorst aus Moers durfte bereits 2015 im Fernsehen bei Dieter Bohlens „Deutschland sucht den Superstar” einem Millionenpublikum beweisen, wie gut er ist. Mittlerweile hat er bereits eigene Songs veröffentlicht. Sein Stil: unverwechselbar und absolut tanzbar! Dies beweist auch seine neue Single „Traumpilot”, produziert von niemand Geringerem als Jack Price, welcher schon mit den ganz großen Namen in der Schlager-Szene gearbeitet hat. Er wird Noel auch dabei behilflich sein, ein Album zu produzieren. Zwischendurch warten zahlreiche Auftritte und Termine. So wie bei „SOMMER IN DER STADT“.Unter dem Titel „Mal sehen wie weit Du kommst” veröffentlichte der 1980 in Bottrop geborene, heute verheiratete, Dreifachvater im Jahre 2009 seinen ersten Titel. Sein Ziel war es, die Schlagerbranche zu erobern - und es gelang. Nach einigen harten Schicksalsschlägen, einem Mini-Album und vier Studio-Alben steht er heute in ganz Deutschland auf der Bühne. Seine Songs sind auf zahlreichen Samplern wiederzufinden. Und: Nachdem er zuvor noch mit Größen der Schlagerszene auf der Bühne stand, schreibt er heute sogar für sie (u.a. für Jürgen Drews, Die Grubertaler etc.). Die Frage seines ersten Songtitels dürfte er sich somit wohl zufrieden mit „sehr weit“ beantworten dürfen.Die Wurzeln des MusikVerein von Calcar e.V. reichen weit zurück, besser gesagt ins Jahr 1828. Er kann stolz sein auf eine lange, 190 jährige Geschichte. Solch ein Jubiläum will gebührend gefeiert werden. Wo würde sich dies besser anbieten als bei „SOMMER IN DER STADT“.Der Verein ist ein positives Beispiel dafür, dass Tradition und jugendlicher Charakter sich keinesfalls gegenseitig ausschließen müssen. Viele der Orchestermitglieder sind jünger als 30 Jahre - ein Ergebnis langjähriger erfolgreicher Jugendarbeit, auf welches man zurecht stolz ist. Der Musikverein gehört heute wie selbstverständlich zum Kulturleben der Stadt Kalkar. Im Rahmen seiner regelmäßig stattfindenden Herbst- und Weihnachtskonzerte präsentiert er eine große Bandbreite populärer und sinfonischer Musik. Darüber hinaus stellt er sich ganz bewusst in den Dienst der Öffentlichkeit und gestaltet den musikalischen Rahmen von weltlichen wie kirchlichen Festen und Feiern, vom Ständchen bei der Goldhochzeit bis zur Marschmusik beim Schützenfest.Die Gäste von „SOMMER IN DER STADT“ erwartet Beach Club Feeling pur! Dafür sorgen die Jungs von Plattenzucker, Matthias Flinterhoff und Hengo sowie Martin van Laak und Alexander Machts von Rheinmixen. Freunde elektronischer Tanzmusik kommen hier voll auf ihre Kosten. Mit nackten Füßen im heißen Sand zu rhythmischen Beats tanzen, sich treiben lassen und die schönen Seiten des Lebens genießen. So fühlt sich Glück an!