SOMMER IN DER STADT 2017 - Ein Hauch von Mittelmeer in Kalkar

In Zukunft heißt es nicht mehr „Sommer, Sonne, Sand und Meer“… vielmehr wird der Slogan „Sommer, Sonne & Sand in Kalkar“ in den Städten und Gemeinden des Niederrheins Fuß fassen. Spätestens nach der diesjährigen Version 2.0 des Events „SOMMER IN DER STADT“ (organisiert durch die Stadt Kalkar und den Werbering Kalkar aKtiv e.V., die Premiere fand bereits in 2016 statt) ist nämlich klar: Der schönste Strand abseits des Meeres ist in der Hansestadt Kalkar zu finden. Klein, aber mächtig „OHO“!



Ab Freitag, den 23. Juni bis einschließlich Sonntag, den 16. Juli werden im Rahmen der 775 Jahrfeier der Stadt 100 Tonnen bzw 1.000 m² Sand auf dem Marktplatz für wohliges Kribbeln unter den Füßen sorgen. Hier ist der Mittelpunkt eines vielseitigen Sommerprogramms mit Musikbands, gastronomischen Highlights und vielem mehr - an diesem Ort spielt sich vier Wochen lang der Sommer ab. Strandliegen und Palmen verleihen dem Stadtzentrum mediterranes Flair, Kinder dürfen Sandburgen bauen, Musik liegt in der Luft… Für entspannte Momente und das passende Prickeln im Bauch sorgt die „CoBar“ mitten auf dem Marktplatz. An der ContainerBar werden die leckersten Drinks der Saison serviert - ein Hauch von Mittelmeer weht hier garantiert jedem um die Nase und kitzelt die Lust auf eine gemütliche Auszeit heraus!



Das Programm auf der/rund um die Sandfläche liest sich spannend und vielseitig: Ob nun Picknickfeeling bei der „Rot-weißen Nacht“, Drummen für alle beim Event „Fit4Drum”, Abtanzen bei der „Rock Night“ und der „Freiraum“-Party, Mitsingen am „Vinyl-Abend“, gemütliches Lauschen beim „SOFA KONZERT“ oder herzhaftes Grillen beim „Sommerfest“… „SOMMER IN DER STADT“ hat fast genauso viel zu bieten wie ein herrlicher Relax-Urlaub. Mit einem großen Vorteil: Für dieses Stranderlebnis zahlt niemand Eintritt.



Weiteres Highlight: der verkaufsoffene Sonntag am 2. Juli mit „Spiele ohne Grenzen“. An diesem Tag zeigen die Einzelhändler, was sie für die schönste Zeit des Jahres im Angebot haben - einige Überraschungen inklusive. Durch Vereine, Schulen und Clubs organisierte Spiele locken Jung und Alt zum Mitmachen (und natürlich mit schönen Preisen für die ersten drei Plätze). „Goldgräberstimmung“ herrscht am Finaltag! Dann dürfen die kleinen Schatzsucher nach Gutscheinen und Geschenken im Sand buddeln. Wer diesen noch für zuhause oder für die Schule benötigt kann so viel sie/er transportieren kann gegen kleines Geld abholen.



Wozu weit wegfahren, wenn der Traumurlaub so nahe liegt!? In Kalkar warten vier Wochen Entspannung und Spaß in einmaligem Ambiente. Füße hoch, der Sommer ist da!



Musik Acts:



Fit4Drum:

Gemeinsam mit dem MusikVerein von Calcar e.V. organisiert der Turnverein 1863 KALKAR e.V. am Abend des 24. Juni einen Auftritt der Fit4Drum-Gruppe auf dem Kalkarer Marktplatz. Hier können "SOMMER IN DER STADT"-Besucher gemeinsam mit den Mitgliedern des TV-Kalkar zur Musik trommeln, sich bewegen und Spaß haben. Diese besondere Art von Fitness ist für Jung und Alt geeignet - ein Event, das Lust auf mehr macht.



Mitglieder des TV-Kalkar können sich nachmittags um 15.00 Uhr im TV-Studio in der Grabenstraße 15 in Kalkar einfinden, um die Choreographie einzustudieren.



Catmobile:

"100% Jailhouse Rock hat die Band unter mysteriösen Umständen zusammen geführt. Und gerade als es im Cell Block am heißesten her ging gelang ihnen mit Hilfe eines schottischen Wächters die Flucht (Zitat Catmobile)". So lautet die Kennenlerngeschichte der Rockband Catmobile. Nach nur zweijähriger Übungszeit stehen nun mehr als 50 Jahre Banderfahrung auf der Bühne. Ihr Schwerpunkt: Musik der 50er Jahre, mit viel Herzblut und einer Extraportion Rock präsentiert. Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt: Wenn drei talentierte Sänger in unterschiedlichsten Stimmlagen loslegen, hält sich der Bassist gekonnt diskret im Hintergrund. Und auch während "SOMMER IN DER STADT" wird das Dreamteam von seiner besten Seite glänzen.



DJ Mike:

DJ Mike's "Von ABBA bis ZAPPA" ist mittlerweile schon bis über die niederländische Grenze hinaus bekannt. Sein Plattenteller gibt nur das Beste der 60er, 70er und 80er her. Wo er auflegt herrscht Stimmung pur, sein Publikum: buntgemischt. Mittanzen, mitsingen und ein bisschen die guten alten Zeiten aufleben lassen - Michael Dickhoff weiß wie es geht! Bereit für Good Vibrations?



Rockschule Niederrhein:

Das SOFA KONZERT wurde im Sommer 2015 von der Rockschule Niederrhein ins Leben gerufen. Hier seine Geschichte (Zitat Rockschule): "Ein wunderschönes historisches Sofa fand so recht keinen Standplatz in den Räumlichkeiten der Rockschulfiliale in Bocholt und sollte verkauft werden. In letzter Minute kam die rettende Idee: Rockschulbetreiber Marco Launert lud 5-6 Musikerkollegen ein, am Abend in entspannter Atmosphäre ein spontanes akustisches Konzert zu spielen. Im Mittelpunkt, als Blickfang und Sitzmöglichkeit für die Künstler - das rote Sofa. Jeder Musiker lud Freunde und Bekannte ein und es wurde ein grandioser Konzertabend mit rund 120 Gästen - die Geburtsstunde des SOFA KONZERTS."



Das SOFA KONZERT bietet ein abwechslungsreiches, interaktives Programm. Mit viel Humor moderiert begeisterte es bereits in über 50 Auftritten an verschiedensten Orten (so z.B. Emmerich, Duisburg, Rees, Wesel, Kleve und Goch). Schließlich kann es überall stehen - auf der Bühne, im Hotel-Foyer, im Supermarkt oder am Strand. Wie passend, dass "SOMMER IN DER STADT" da genau die geeignete Location bietet.



Tolle Künstler begeistern mit verschiedensten Stilrichtungen. Das ist handgemachte Livemusik auf ganz hohem Niveau!



Ein herzlicher Dank gilt allen Sponsoren:



1.) EAGO

2.) Evers/Seitz

3.) Schreinerei Bongers

4.) Völkers Tiefbau und Zauntechnik

5.) Smits & Kollegen

6.) Switalla Maßkonfektion

7.) Bürgerstube zu Chris

8.) Kieswerke Wissel Puttman

9.) Landmetzgerei Schellenberger

10.) Städtischer Betriebshof der Stadt Kalkar

11.) Kompetenz Team Kalkar

12.) Stadtwerke Kalkar

13.) Biesemann Pool & Landschaften

14.) Malerfachbetrieb Buchwald GmbH

15.) Bauunternehmung Schopen GmbH

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers