„Ostereiersuche in Kernie´s Familienpark - Auf der Jagd nach dem goldenen Ei"

Er ist einfach viel zu flink! Der Osterhase kennt das Wunderland Kalkar wie seine Westentasche. Wenn er durch Kernie´s Familienpark flitzt, bleibt häufig nur eine kleine Staubwolke zurück. Wo hat er bloß die Eier versteckt?



Dieses Geheimnis kennt nur sein Kumpel Kernie. Doch am Ostersonntag, den 9. April und Ostermontag, den 10. April dürfen auch die jungen Gäste des Familienparks auf große Ostereiersuche gehen. Dann heißt es den ganzen Tag lang „Auf der Jagd nach dem goldenen Ei“. Dieses ist nämlich im Park versteckt und muss bis 16 Uhr gefunden werden. Dann wird der kleine Schatz durch Kernie und den Osterhasen vor allen Gästen präsentiert. Dem/der Finder*in winkt eine Übernachtung für eine vierköpfige Familie im Wunderland Kalkar.



Das Programm an beiden Tagen ist wie immer kunterbunt. Natürlich begrüßen und verabschieden Kernie und der Osterhase alle Besucher am Parkeingang. Wer mag darf sich schminken lassen, Hasenohren basteln und/oder Eier verzieren. Lustig wird es in der Kinderdisco, wo „Hasi“ ordentlich übers Parkett fegt.