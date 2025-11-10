Nail Master Award Germany und abwechslungsreiche Vorträge auf der Beauty Live Kalkar 2025

Ein paar zusätzliche Hintergrundinfos für Inhaber und Mitarbeiter aus den verschiedensten Fachbereichen gibt es beim ausgedehnten Vortragsprogramm. An beiden Tagen geht es um die Themen Kosmetik, Nägel, Haarentfernung, Salonmanagement, Nahrungsergänzungsmittel und Social Media im Beauty-Business. Für Spannung sorgt der Nail Master Award Germany, bei dem Nagel-Profis in verschiedenen Kategorien (u.a. Gel-, Acryl- oder Nailart-Designs) ihr Können unter Beweis stellen. Der/die Gewinner(in) wird am Ende prämiert, die Modelle dürfen sich über wunderschön gezauberte Nägel freuen. Die Ergebnisse reichen von alltagstauglich bis hin zu extravagant.
Ob Maniküre, Pediküre, Wimpernverlängerungen, dekorative Kosmetik oder die begehrte „Schönheit von innen“… die Beauty Live in Kalkar ist und bleibt auch nach vielen Jahren immer noch ein Ort, um neue Impulse in sich aufzusaugen und die Begeisterung am Ende an seine Kunden weiterzugeben.
Fachbesucher können ihre Eintrittskarte kostenlos für sich und eine Begleitperson bestellen (über www.beautylive.eu, zwei Tickets je Gewerbenachweis möglich).
Als Nachweis gilt wahlweise:
- Mitgliedskarte der Handwerkskammer
- Gewerbeschein / Ausbildungszeugnis (Kopie)
- Bestätigung des Dienstgebers
- Zertifikat