Nail Master Award Germany und abwechslungsreiche Vorträge auf der Beauty Live Kalkar 2025

Diehat sich in den letzten Jahren zumentwickelt. Hier kommen die Profiszusammen, um sich über die neuesten Trendsin den Studios auszutauschen und sich bei Live-Vorführungen und Vorträgen Inspiration und ein paar „Schönheits-Kicks“ zu holen. Ende November trifft in denendlich wieder Expertise auf Ästhetik -freuen sich schon heute auf intensives Netzwerken mit Fachbesuchern aus ganz Deutschland und den Niederlanden.Ein paar zusätzliche Hintergrundinfos für Inhaber und Mitarbeiter aus den verschiedensten Fachbereichen gibt es beimAn beiden Tagen geht es um die Themen Kosmetik, Nägel, Haarentfernung, Salonmanagement, Nahrungsergänzungsmittel und Social Media im Beauty-Business. Für Spannung sorgt der, bei dem Nagel-Profis in verschiedenen Kategorien (u.a. Gel-, Acryl- oder Nailart-Designs) ihr Können unter Beweis stellen. Der/die Gewinner(in) wird am Ende prämiert, die Modelle dürfen sich über wunderschön gezauberte Nägel freuen. Die Ergebnisse reichen von alltagstauglich bis hin zu extravagant.Ob Maniküre, Pediküre, Wimpernverlängerungen, dekorative Kosmetik oder die begehrte „Schönheit von innen“… die Beauty Live in Kalkar ist und bleibt auch nach vielen Jahren immer noch ein Ort, um neue Impulse in sich aufzusaugen und die Begeisterung am Ende an seine Kunden weiterzugeben.