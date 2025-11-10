Kontakt
Nail Master Award Germany und abwechslungsreiche Vorträge auf der Beauty Live Kalkar 2025

Die Beauty Live in Kalkar hat sich in den letzten Jahren zum Schönheits- und Wellness-Hotspot des Niederrheins entwickelt. Hier kommen die Profiszusammen, um sich über die neuesten Trendsin den Studios auszutauschen und sich bei Live-Vorführungen und Vorträgen Inspiration und ein paar „Schönheits-Kicks“ zu holen. Ende November trifft in den Eventhallen des Wunderland Kalkar endlich wieder Expertise auf Ästhetik - am Samstag, dem 22. November von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 23. November von 10 bis 17 Uhr. Rund 100 Aussteller freuen sich schon heute auf intensives Netzwerken mit Fachbesuchern aus ganz Deutschland und den Niederlanden.

Ein paar zusätzliche Hintergrundinfos für Inhaber und Mitarbeiter aus den verschiedensten Fachbereichen gibt es beim ausgedehnten Vortragsprogramm. An beiden Tagen geht es um die Themen Kosmetik, Nägel, Haarentfernung, Salonmanagement, Nahrungsergänzungsmittel und Social Media im Beauty-Business. Für Spannung sorgt der Nail Master Award Germany, bei dem Nagel-Profis in verschiedenen Kategorien (u.a. Gel-, Acryl- oder Nailart-Designs) ihr Können unter Beweis stellen. Der/die Gewinner(in) wird am Ende prämiert, die Modelle dürfen sich über wunderschön gezauberte Nägel freuen. Die Ergebnisse reichen von alltagstauglich bis hin zu extravagant.

Ob Maniküre, Pediküre, Wimpernverlängerungen, dekorative Kosmetik oder die begehrte „Schönheit von innen“… die Beauty Live in Kalkar ist und bleibt auch nach vielen Jahren immer noch ein Ort, um neue Impulse in sich aufzusaugen und die Begeisterung am Ende an seine Kunden weiterzugeben.

Fachbesucher können ihre Eintrittskarte kostenlos für sich und eine Begleitperson bestellen (über www.beautylive.eu, zwei Tickets je Gewerbenachweis möglich).

Als Nachweis gilt wahlweise:
  • Mitgliedskarte der Handwerkskammer
  • Gewerbeschein / Ausbildungszeugnis (Kopie)
  • Bestätigung des Dienstgebers
  • Zertifikat

