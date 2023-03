NRW-Radtour 2023 macht Station am Wunderland Kalkar

Gute Nachrichten für Freizeitradler: Auch 2023 laden WestLotto und die Nordrhein-Westfalen-Stiftung wieder zu einer viertägigen Radtour ein. Start ist am 29. Juni in Wesel am Auesee. Gemeinsam geht es auf 275 Kilometer über die Etappenziele Kalkar und Duisburg – mit einer Doppelübernachtung – zum Ausgangspunkt zurück. Höhepunkt und Abschluss jeder Etappe sind die WDR 4 Sommer Open Airs, zu denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Radtour, wie auch interessierte Gäste bei freiem Eintritt eingeladen sind.Von Wesel aus führt die erste Etappe – aufgeteilt in zwei Gruppen – nach Bocholt zum LWL-Museum Textilwerk und von dort weiter nach Kalkar, wo die Teilnehmenden übernachten werden. Auf dem Gelände vom Wunderland Kalkar sorgt WDR4 mit einer Tanzparty für den krönenden Abschluss des Tages und spielt Lieblingshits bei freiem Eintritt. An dem Abend hat das Wunderland Kalkar auch für alle Besuchenden ihre Tore offen. Die Veranstaltung wird auch genutzt, um auf Naturschutz- und Kulturprojekte entlang der Strecke aufmerksam zu machen, die von der NRW-Stiftung unterstützt werden. Dazu gehören unter anderem die Kalkarer Turmwindmühle, Schloss Moyland in Bedburg-Hau, das Siegfried Museum in Xanten, Museum Haus Koekkoek in Kleve sowie das Naturschutzgebiet Hetter-Millinger Bruch bei Rees. Ihre Natur- und Kulturförderungen finanziert die Stiftung im Wesentlichen aus Lotteriemitteln von WestLotto.Unterwegs sorgen Tour-Scouts des ADFC, der Malteser Hilfsdienst und die Polizei für einen reibungslosen Ablauf. Die Teilnahmegebühren für die komplette Viertages-Tour einschließlich Übernachtungen und weiteren Leistungen liegen je nachÜbernachtungskategorie zwischen 200 und 410 Euro. Die Dauerteilnehmenden können sich zusätzlich über ein neues NRW-Radtour-Buch freuen, welches die Touren der vergangenen Jahre in zwei Bänden aufgreift. Anmeldungen sind bei allen WestLottoAnnahmestellen oder unter www.nrw-radtour.de möglich.