NEU: KARRIEREMESSE NIEDERRHEIN - Die Messe für Beruf und Karriere

Zeit für neue Perspektiven! Am Freitag, den 20. Januar und am Samstag, den 21. Januar 2023 (jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr) öffnen sich die Tore des Messe- und Kongresszentrums Kalkar zur Premierenveranstaltung der KARRIEREMESSE NIEDERRHEIN! Ob Nebenjob, Praktikum, Berufsstart, Neustart, Wechsel oder Fortbildung - hier sind alle willkommen, die selbst suchen oder auch gefunden werden wollen.Kurz gesagt: Teilnehmern bietet sich eine Plattform, die Schülern, Azubis, Studenten, Absolventen, Berufsstartern, Fachkräften, Quer- und Wiedereinsteigern sowie Weiterbildungsinteressierten wichtige Impulse für ihre nahe oder ferne Zukunft liefert. Ihnen gegenüber stehen Unternehmen aus Wirtschaft, Politik und Forschung wie auch Hochschulen, die jede Menge Informationen im Gepäck haben. Zur Zielgruppe gehören Schüler ab der 8. Klasse bis hin zum 60+ler. Der Eintritt zur Messe ist für alle Besucher gratis.Die KARRIEREMESSE NIEDERRHEIN ist DIE MESSE FÜR BERUF UND KARRIERE und bündelt die verschiedenen arbeitsmarktrelevanten Themenbereiche unter einem Dach. Sie bietet beiden Seiten vielfältige Gesprächs- und Bewerbungsmöglichkeiten zur beruflichen Planung in jeder Bildungs- und Karrierephase. Der Fachkräftemangel gehört natürlich zu den übergeordneten Themen.Von der Berufsorientierung über konkrete Ausbildungs-, Studium- und Weiterbildungsangebote bis zu freien Jobs - hier findet jede(r) seinen persönlichen Ansprechpartner vor Ort:Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung präsentieren sich praxisnah, z.T. mit ihren Azubis und ihren Personalverantwortlichen. Fach-, Hochschulen und Unis informieren über Studiengänge und -abschlüsse sowie Finanzierungsmöglichkeiten. Young Professionals bekommen die Gelegenheit, ihren zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen, mit den Personalverantwortlichen zu sprechen und sich direkt zu bewerben. Abgerundet wird das Angebot durch ein „Business-Speeddating“ sowie zahlreiche (teils interaktive) Vorträge.Potentielle Aussteller können über einen kurzen Eintrag auf der Messe-Webseite Kontakt aufnehmen und sich Buchungsunterlagen zusenden lassen: https://www.karrieremesse-niederrhein.de/aussteller/ Fragen werde gerne beantwortet unter: pim.groot-obbink@messekalkar.de (Pim Groot Obbink, Telefon (0)2824 910 149) oder giesen@gbt-event.de (Wolfgang Giesen, Telefon 0170/9043395).20. + 21. Januar 202310.00 - 17.00 UhrMesse Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar