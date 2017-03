Mutig, verwegen, akrobatisch und gruselig...

Der verrückte Abenteurer "Marquise Arnaud de Rochefort" stattet den Gästen mehrmals täglich einen Besuch ab und berichtet von seinen Reisen in ferne Länder. Er hat Wüsten, Wälder und Ozeane durchquert, bis hin in die entlegensten Winkel der Erde. Wer es klug anstellt, dürfte ihm so einige seiner größten Geheimnisse entlocken.

Eine brandneue Show in Kernie´s Theater bringt Comedy und Tanz in den Familienpark. Ab jeweils 14.00 Uhr freuen sich die lustige, wilde und freche Vanille und der gemütliche, tollpatschige Chocolat auf eine flippige Vorstellung, gewürzt mit witzigen Dialogen, fetziger Musik, Laserlicht und Zauberei. Ohne die Hilfe der Kinder geht es natürlich nicht. Sogar Kernie sorgt für eine Überraschung.

Das Duo Diagonal begeistert Familien mit Artistik & Slapstick. Elegante Jonglage, verrückte Comedy und schräge Zaubertricks sind das Steckenpferd der beiden sympathischen Entertainer: Hier ist für Jeden etwas dabei. Dass die Zwei sich nicht immer einig sind, macht die Sache erst recht lustig. Gelacht und gestaunt werden darf um jeweils 13.30 Uhr und um 14.30 Uhr in Kernie´s Theater.

Der Cirkus Belly Wien zündet wieder ein komplettes Programm-Feuerwerk. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier zeigen elegante Pferdedressuren, akrobatische Einlagen entlocken den Zuschauern Oh´s und Ah´s.

und 17. April: Ostereiersuche Kernie und der Osterhase begeben sich mit den Kindern auf große Ostereiersuche

April: Opa- & Omatag

Mai: Music Day

Juni: Piratentag

und 02. Juli: Kernie’s Sternenheldentag

16. Juli und 20. August: Kernie’s Wasserspaß

23. Juli und 27. August: Zirkustag

29. Juli, 05. und 12. August: Lange Sommerabende

24. September: Superheldentag

, 22., 28. und 29. Oktober: Halloween

Der Schlüssel steckt bereits! Wenndie Tore zuweit aufschwingen, warten dahinter jede Menge Spaß und tolle Parkevents auf Groß und Klein. Und natürlich die Maskottchen Kernie und Kerna, um allen ein herzliches Willkommen zu bereiten! Kinder werden fasziniert Mama und Papa hinter sich herziehen - auf in Richtung Meeresriesen „Atlantis“, dem 58 Meter hohen Kettenkarussell „Vertical Swing“ im buntbemalten Kühlturm und dem Tobeparadies Jungle Town. Vom Mini-Riesenrad aus gibt es einen genialen „Niederrhein-Überblick“, die Disc´O-Scheibe sorgt für Schmetterlinge im Bauch und die Kartbahn verspricht eine rasante Fahrt über die Rennstrecke (gegen Aufpreis). Hier und dort können begeisterte Ausrufe vernommen und süß-verschmierte Münder entdeckt werden, denn erneut lockenkleine und große Leckermäuler zur All-inklusiv-Selbstbedienung.Mutig, verwegen, akrobatisch und gruselig… in der Saison 2017 tummeln sich die buntesten Gestalten zwischen Kinderpark, Achterbahn, Schiffschaukel, drehenden Teetassen und Brütermuseum. Freibeuter zumGaukler an den, kostümierte Charaktere zumund Graf Kernie-Cula mitsamt spukender Untertanen an den. Klick - hier ist Selfie-Alarm vorprogrammiert!Auch amwarten so einige Überraschungen, genauso wie amund zu. Musikalische, abenteuerliche oder gar spritzige Erlebnisse sorgen für Spaß- und Lachmuskelkater in hohen Dosen. Den Anfang macht jedoch der. Er wird Kernie´s Familienpark auch 2017 wieder einen Besuch abstatten. Gemeinsam mit den Kids und Maskottchen Kernie macht er sich an Ostersonntag und Ostermontag auf die Suche nach den „goldenen Eiern“. Die Finder erwarten tolle Preise! Selbstverständlich dürfen auch alle anderen kunterbunten Ausführungen mit heimgenommen werden. Eine entsprechende Stärkung gibt es an beiden Tagen beimim Buffet-Restaurant (ein Tagesarrangement inklusive Osterbrunch an beiden Ostertagen von 11.00 bis 18.00 Uhr kann hinzugebucht werden). Wer länger relaxen möchte, sichert sich einfach einen mehrtägigen Übernachtungsaufenthalt.Freunde spontaner Einlagen und kurzweiliger Shows kommen auch in diesem Jahr auf ihre Kosten. Zudem wird einfür einige Wochen (in den Sommerferien täglich und für Parkgäste gratis) für akrobatische Höhepunkte sorgen.Mehr Erlebnis geht nun wirklich nicht! Hier noch einmal alle Aktionstage im Überblick:Inbegriffen sind mehr als 40 Attraktionen, Pommes frites, Eis, Softgetränke, Kaffee und Tee. Der Park hat in der Regel von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, an bestimmten Tagen nur bis 17.00 Uhr.