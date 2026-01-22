Lieblingsstücke entdecken – Staunen inklusive

Der Mega-Trödelmarkt gehört mittlerweile zu den unverzichtbaren Erlebnissen des Wunderlands. Er zieht Besucher an, die bewusst abseits von Massenware suchen. Wer hier unterwegs ist, stöbert nicht nur – er nimmt sich Zeit, entdeckt das Besondere hinter den Dingen und verhandelt mit den Händlern. Ein wenig Feilschen gehört schließlich dazu, denn ein gutes Schnäppchen entsteht meist im Gespräch.Spielzeug wie Holzeisenbahnen, Stofftiere oder Brettspiele begeistert die jüngeren Besucher, während alte Kameras, Retro-Radios, Lampen oder Schmuck bei Erwachsenen nostalgische Erinnerungen wecken. Auch Schreibmaschinen, Plakate und antike Figuren sind hier zu finden – Second-Hand-Ware, Vintage-Styles und Unikate ergeben den perfekten Angebotsmix.Auch für Pausen ist gesorgt: Der Gastronomiebereich im Wunderland Kalkar bietet Kaffee, Erfrischungsgetränke und verschiedene Snacks an. Mit musikalischer Begleitung am Sonntag wird der Zwischenstopp zum entspannten Bestandteil des Marktbummels. Wie wäre es im Anschluss also direkt mit Entdeckungsrunde zwei?Wer den Termin verpasst oder schon weiterplant, kann sich den nächsten Mega-Trödelmarkt bereits vormerken: A• Samstag, 7. und Sonntag, 8. Februar 2026 von jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr• 5 € pro Person• Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt• Parken kostenlosWunderland KalkarGriether Straße 110–12047546 Kalkar