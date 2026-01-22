Kontakt
Wunderland Kalkar Griether Straße 110-120 47546 Kalkar, Deutschland
Ansprechpartner:in Frau Carolin Semelka +49 2824 910255
Lieblingsstücke entdecken – Staunen inklusive

MEGA-TRÖDELMARKT am 7. und 8. Februar im Wunderland Kalkar

Zwischen alten Lieblingsstücken, kleinen Raritäten und überraschenden Funden entsteht im Wunderland Kalkar wieder eine aufregende Entdecker-Atmosphäre. Am 7. und 8. Februar 2026 lädt der Mega-Trödelmarkt von jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr dazu ein, besondere Schätze mal genauer „unter die Lupe zu nehmen“. Jedes Stück hat seine eigene Geschichte – und wartet darauf, Teil einer neuen spannenden Reise zu werden. Das Angebot der über 400 Aussteller aus Deutschland und den Niederlanden dürfte aufgrund seiner Vielseitigkeit keine Wünsche offenlassen.

Der Mega-Trödelmarkt gehört mittlerweile zu den unverzichtbaren Erlebnissen des Wunderlands. Er zieht Besucher an, die bewusst abseits von Massenware suchen. Wer hier unterwegs ist, stöbert nicht nur – er nimmt sich Zeit, entdeckt das Besondere hinter den Dingen und verhandelt mit den Händlern. Ein wenig Feilschen gehört schließlich dazu, denn ein gutes Schnäppchen entsteht meist im Gespräch.

Spielzeug wie Holzeisenbahnen, Stofftiere oder Brettspiele begeistert die jüngeren Besucher, während alte Kameras, Retro-Radios, Lampen oder Schmuck bei Erwachsenen nostalgische Erinnerungen wecken. Auch Schreibmaschinen, Plakate und antike Figuren sind hier zu finden – Second-Hand-Ware, Vintage-Styles und Unikate ergeben den perfekten Angebotsmix.

Auch für Pausen ist gesorgt: Der Gastronomiebereich im Wunderland Kalkar bietet Kaffee, Erfrischungsgetränke und verschiedene Snacks an. Mit musikalischer Begleitung am Sonntag wird der Zwischenstopp zum entspannten Bestandteil des Marktbummels. Wie wäre es im Anschluss also direkt mit Entdeckungsrunde zwei?

Wer den Termin verpasst oder schon weiterplant, kann sich den nächsten Mega-Trödelmarkt bereits vormerken: Am 28. und 29. März 2026 füllt sich die Halle des Wunderland Kalkar wieder mit Stimmen, Staunen und dem Rascheln von Schätzen, die auf neue Besitzer(innen) warten.

Öffnungszeiten:
• Samstag, 7. und Sonntag, 8. Februar 2026 von jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Eintrittspreis zum Markt:
• 5 € pro Person
• Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt
• Parken kostenlos

Ort:
Wunderland Kalkar
Griether Straße 110–120
47546 Kalkar

(Hinweis: Die meisten Aussteller bevorzugen Barzahlung am Stand.)

Weitere Informationen unter:
www.donevents.nl
www.DonFlohmarkte.de

