Liebhaberstücke und Glücksgriffe

Samstag, 5. Oktober und Sonntag, 6. Oktober 2024

von jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

5 € pro Person

4 € ab 65+

2,50 € von 10 bis 15 Jahre

Kinder unter 10 Jahre haben freien Eintritt

Parken kostenlos

Für den Veranstalter Don Events bedeutet dieneben einer ausgebuchten Händler-Halle ein Angebot, das anderswo seinesgleichen sucht. Obam Ende des Tages dürfte so ziemlich jede Kundengruppe mindestens ein Liebhaberstück sein Eigen nennen. Hierzu zählen unter anderem Porzellan, feine Tischdecken, Bücher, Spielzeug, Deko, Schmuck, Kleidung, seltene Tonträger oder auch Möbel. Das Schöne: Beim Mega-Snuffelmarkt - wie er in den Niederlanden heißt - läuft alles ganz unkompliziert. Schnuppern, begutachten, kaufen oder weiterziehen lautet die Devise. Schließlich könnte jedes Stück, das der eine nicht nimmt, der große Glücksgriff des Nächsten sein.Und weil es sich mit vollem Magen gleich nochmal so gut stöbern lässt, können in denleckere Snacks zur Stärkung erworben werden. Die kleine Pause bei duftendem Kaffee oder einem Erfrischungsgetränk wird am Sonntag sogar musikalisch untermalt. Wer mag verbindet den Trödelmarktbesuch mit einem Ausflug in den Wunderland Kalkar Freizeitpark - dieser hat parallel geöffnet (Eintritt nicht im Ticketpreis für den Trödelmarkt enthalten).Bei schönem Wetter bietet sich übrigens eine Fahrradtour zum Wunderland Kalkar an. Für den Besuch mit dem Auto wurde jüngst ein Verkehrskonzept entwickelt. Auf diese Weise sollen anliegende Ortschaften entlastet und eine entspannte Anreise gewährleistet werden.Messe- und Kongresszentrum Kalkar/Wunderland KalkarGriether Straße 110-120 47546 Kalkar