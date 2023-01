L’Oréal Professionnel Paris als Sponsor bei GRENZENLOS – dem Event für Friseure

Das neue Jahr startet mit einem besonderen Event für die Friseurbranche: Zum zweiten Mal findet das GRENZENLOS Event für Friseure statt. Besucher*innen erwarten Business Insider Tipps von Branchengrößen aus der Friseurwelt, Top Speaker*innen und Expert*innen, eine einzigartige Messe mit den neusten Trends, Inspiration und Innovation sowie persönliches Netzwerken auf der After Show Party - und das alles vollkommen kostenlos!„Miteinander und nicht gegeneinander“, unter diesem Motto möchte GRENZENLOS die Welt für Friseur*innen und deren Kund*innen besser und glücklicher machen. GRENZENLOS ist ein Zusammenschluss zwischen den drei Top-Friseuren Hussein Saleh, Maher Aslan & Robert Zimmermann, die sich den Herausforderungen der Friseurbranche annehmen, Lösungswege aufzeigen und Kolleg*innen eine Plattform zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung bieten möchten - immer mit dem Ziel die Branche aufzuwerten. L’Oréal Professionnel Paris schätzt dieses Engagement sehr und unterstützt als Sponsor das erste GRENZENLOS Event in 2023.Top-Speaker*innen, Coaches und Expert*innen werden zu brandaktuellen Branchenthemen wie „Mitarbeiter finden, führen und halten und wie du dem Personalmangel entgegentrittst“, „Mehr Gehalt als Friseur*in“ oder „Die neusten Tipps, Tricks und Trends von Instagram, TikTok und Co zur Kunden- und Mitarbeitergewinnung“ auf der Bühne ihre Erfahrungen weitergeben. Inspiration und Austausch vor Ort inklusive: Alle Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit sich mit Friseurkolleg*innen aus ganz Deutschland zu vernetzen und auszutauschen. Auch L’Oréal Professionnel Paris wird mit einem Stand vor Ort sein. Die Besucher*innen können sich auf die neue INOA freuen, diese vor Ort entdecken sowie einzigartige Produktpakete gewinnen, sich mit den L’Oréal Mitarbeitern über ihre individuellen Wünsche austauschen und erfahren, wie sie mit den neuen Services den Unterschied machen können. Im Anschluss haben alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit, bei der After Show Party mit alten und neuen Bekannten sowie den Speaker*innen und Expert*innen die Gespräche weiter zu vertiefen.• Salonimpuls – Arbeitet dein System auch gegen Deinen Salonerfolg?• Rock your Salon mit Michi Jung & Robert Holz – HIGHWAY TO HELL. Wie DU die richtige Ausfahrt findest!• Julia Beckers – Warum wir Frauen für den Erfolg gemacht sind• Dr. Adak Pirmorady – Selbstwahrnehmung und ihr Einfluss auf unser Handeln• Tanja Copertino – Instagram ist sexy! Facebook ist alt!• Prof. Dr. Dr. Jalid Sehouli – Ein Arzt und Wissenschaftler verrät den Code der richtigen Kommunikation• Regina Rieckmann – Die Power des Teams: Aufbau eines motivierten und erfolgreichen Teams• Marco Arena – Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg• Frank Bormann – Friseur am Puls der Zeit• Sabrina Poser – Teamwork und Empathie als Schlüssel für mehr UmsatzKernwasser Wunderland FreizeitparkGriether Str. 110-120D-47546 KALKARSonntag, der 15. Januar 202309:00 – 20:00 Uhrgrenzenlos-friseure.comSeit 110 Jahren unterstützt die Marke Profis mit Pioniergeist. Gründer ist der Chemiker Eugène Schueller, der die moderne unschädliche Coloration erfand und auch die gesamte L’Oréal Gruppe gründete. Seit jeher hat sich L’Oréal Professionnel den Bedürfnissen von Friseuren verschrieben, ist mit ihnen starke Partnerschaften eingegangen und hat ihnen denkwürdige Erlebnisse mithilfe von High-Tech-Innovationen geboten.Für weitere Informationen: https://www.lorealprofessionnel.com/