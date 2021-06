Kernie's Familienpark startet am 3. Juni in die Saison 2021

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude - und deshalb darf der nächste Besuch im Wunderland Kalkar auch schon ausgiebig geplant werden. Ab Donnerstag, den 3. Juni (Fronleichnam) geht es wieder los - sofern die Inzidenz unter 50 bleibt. Der Eintritt in den Park erfolgt mit Impfpass (Nachweis erst zwei Wochen nach der letzten Corona-Schutzimpfung gültig, da erst dann die volle Impf-Wirkung entfaltet ist), genesen oder mit negativem Schnelltest (der auch vor Ort kostenlos in einer Teststraße nach vorheriger Onlineanmeldung möglich ist).Fest steht, dass dieerneut gespickt sind mit Spannung und Abenteuer.(Ausnahmen siehe www.wunderlandkalkar.eu/de/familienpark ). Schwindelig-schöne Runden im Atlantis, hinauf und hinab in der Wildwasserbahn, Staunen im 58 Meter hohen Vertical Swing und genüssliches „Schnabulieren“… genau so sieht der perfekte Familienparkausflug aus! Wer schon einmal hier war weiß, dassihre Freude haben werden.Es wartet farbenfroher (und natürlich corona-konformer) Freizeitspaß auf Groß und Klein. Die Maskottchen Kernie und Kerna lassen es sich nicht nehmen ihre Gäste am Eröffnungstag persönlich willkommen zu heißen. Zu lange mussten sie diese in der Winterpause missen. In dieser Zeit hatten sie jedoch die Gelegenheit alles auf Hochglanz zu polieren. Da fällt die Wahl nicht gerade leicht, auf welche Attraktion es denn nun zuerst gehen soll. Wie wäre es mit einer Fahrt im Riesenrad? Von hoch oben lässt es sich gleicht doppelt so gut entscheiden. Man könnte die Wellenrutsche hinabsausen, eine rasante Runde auf der Kartbahn drehen (gegen Aufpreis) oder sich den Wind in den drehenden Teetassen um die Nase wehen lassen. Auf große Fahrt gehen in der riesigen Schiffschaukel? Was es am Ende wird ist jedem selbst überlassen. Wie schön, wenn man so eine große Auswahl hat!Unverzichtbar ist 2021 auch. Nicht nur während der Thementage gibt er Akrobatik-Shows und Walking-Acts zum Besten, knüpft kleine und große Ballontiere und bringt alle zum Lachen. Die Straße im Wunderland ist seine Bühne.Zauber, Akrobatik und großes Staunen ist genau ihr Ding. Der Zirkus gastiert samt Künstlern und Tieren auf dem Gelände neben dem Wunderland Kalkar und dürfte vielen bereits ein Begriff sein. Kamele, Pferde, Esel und Co. freuen sich schon.Auchkönnenerworben werden! Dieund beinhaltet:(ideal geeignet für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren)Kernie's Familienpark, die Außenanlagen und die Go-Kart-Strecke sind ab Eröffnung bis zum 31.10.2021 wetterabhängig geöffnet.Bis 02.07.2021 und vom 06.09.2021 - 08.10.2021 ist der Familienpark nur samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.Am 03.06.2021 und 04.06.2021 ist der Familienpark geöffnet.Der Familienpark ist im Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet.Die genauen Öffnungszeiten sowie Ausnahmen sind unter folgendem Link einsehbar:(Inbegriffen sind mehr als 40 Attraktionen und Spielgeräte, Pommes frites, Eis, Softgetränke, Kaffee und Tee.)Ab 1,30 m: 34,95 € p. P.Bis 1,29 m: 29,95 € p. P.Erwachsene 65+: 29,95 € p. P.Gruppen ab 20 Personen: 19,95 € p. P.Kindergeburtstage ab 13.00 Uhr: 16,00 € p. P.Schulen: 14,00 € p. P. **15.00 bis 18.00 Uhr oder 13,95 € p. P. (letzten 3 Stunden)14.00 bis 17.00 UhrKinder bis einschließlich 2 Jahre haben gratis Zutritt zum Park.**Pro 15 Kinder eine Begleitperson gratisParkgebühr pro Tag und Auto: 6,- € online / 7,50 € vor Ort an der Kasse https://www.wunderlandkalkar.eu/de/familienpark ->Auch in der neuen Saison bieten wir unterschiedliche Events an:Die Maskottchen Kernie und Kerna freuen sich schon riesig: „Hinein ins Vergnügen“ - wer sitzt als Erste(r) dieses Jahr im Atlantis, den Bumper Boats oder dem Piratenschiff? Kurzer Blick über den Kühlturmrand gefällig? Der Vertical Swing ruft bereits. Monate voller Spaß und Abenteuer warten.Die Sonne strahlt, ein laues Lüftchen weht… genau das richtige Wetter für einen schönen langen Tag in Kernie´s Familienpark! Dieser hat abends bis 20.00 Uhr geöffnet und begeistert mit einem tollenProgramm: Neben mehr als 40 Attraktionen und Spielgeräten gibt es Live-Musik, Walking-Acts und (antialkoholische) Cocktails. Ab 16.00 Uhr gilt ein gesonderter Eintrittspreis für all jene, die erst dann in den Park gehen! Natürlich sind auch wieder unbegrenzt Pommes, Eis und Erfrischungsgetränke im Preis inbegriffen.Halloween… die Zeit der Geister und Gespenster, der Hexen und Monster. An diesen beiden Wochenenden hat das Wunderland Kalkar ganz Besonderes vor! In Kernie´s Familienpark wartet ein prall gefülltes, unheimlich gutes Animationsprogramm gespickt mit schaurig-schönen und kindgerechten Überraschungen. Kürbisschnitzen, Marshmallows rösten und zahlreiche verwunschene Ecken locken zum Gruselmarathon! Happy Halloween!