Karrierechance Niederrhein 2026 – Wo die Zukunft beginnt

„Generationen verbinden mit KI“

„Vergiss das Alter – Jetzt ist deine Zeit für einen Neuanfang“

„Stark bleiben statt ausbrennen – Achtsamkeit & Resilienz im (Arbeits-)Alltag“

„Energie trotz Stress im Beruf“

haben es im Januar 2025 wieder vorgemacht – sie kamen, sahen, netzwerkten. Und weil Erfolg bekanntlich nach Wiederholung ruft, geht diein die nächste Runde.heißt es dann wieder: Türen auf für Neugier, Tatendrang und den vielleicht entscheidenden Karrieremoment –sind vor Ort - von innovativen Start-ups bis zu etablierten Branchenriesen. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie suchen Menschen, die etwas bewegen wollen.- hier zählt nicht, woher man kommt, sondern wohin man will. Die Karrierechance Niederrhein ist eine Messe für alle Suchenden und solche die zufrieden ihr Ziel erreichen wollen. Hierbei wird ihnen tatkräftig unter die Arme gegriffen, damit der Weg zuLebenslauf in der Hand, aber noch keine Ahnung, wohin die Reise geht? Kein Problem. Dieist der perfekte Ort für einen kleinen Karriere-Reset. Hier gibt’s den professionellenund – wer mag - darf beimgleich den ersten persönlichen Draht zum Wunscharbeitgeber herstellen.Der Schulfreitag bleibt Tradition – und ist für viele der erste Schritt Richtung Berufsleben. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 sowie Abschluss-Klässler dürfen reinschnuppern, ausprobieren und entdecken, was in Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung wirklich steckt. Das Wunderland Kalkar stellt den Schulen Busse für den Transfer zur Verfügung.Bühne frei für starke Stimmen. Parallel zur Messe. Er vereint Chancen für Frauen mit fachkundiger Expertise für Unternehmen.Hier treffen Business-Frauen, Visionäre, Gründerinnen und Unternehmerinnen sowie Zukunftsgestalter aus kleinen und mittleren Unternehmen aufeinander. Sie alle sind bereit für Wandel und Wirkung im digitalen Zeitalter und sehen den Frauenpower-Kongress als Plattform für Inspiration, Austausch und Vernetzung. Das diesjährige Motto: „The Stage is Yours: Female Business im Spotlight“. Die Themen dazu: Transformation und künstliche Intelligenz, Female Leadership, Generationen-Management und Potenzialentwicklung.Die Zeiten des Kongresses decken sich mit den Öffnungszeiten der Messe.Auchwird’s spannend – mit Themen, die bewegen, inspirieren und manchmal auch herausfordern. Die Besucher dürfen sich auf die unterschiedlichsten Talks und Impulse im Rahmen einesfreuen.Mut zur Veränderung kennt kein Geburtsjahr? Pausen zum Durchatmen sind ebenso wichtig wie ein konsequenter Weg zum Erreichen seiner eigenen Ziele? Diese und viele weitere Themen dienen als Briefing für die Jobsuche. Eine kleine Auswahl:Die Message der Karrierechance Niederrhein ist eindeutig. Sie lautet: Raus aus dem Alltag, rein in die Chancenwelt. Wie gut, dass gleich zwei Messetage Raum für Begegnungen, neue Ideen und echte Perspektiven bieten.: Freitag, 16. Januar 2026 und Samstag, 17. Januar 2026: jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr: Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar