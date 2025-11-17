Karrierechance Niederrhein 2026 – Wo die Zukunft beginnt

Jeweils von 10 bis 17 Uhr heißt es dann wieder: Türen auf für Neugier, Tatendrang und den vielleicht entscheidenden Karrieremoment – bei freiem Eintritt.
Rund 100 Aussteller aus der Region (und darüber hinaus) sind vor Ort - von innovativen Start-ups bis zu etablierten Branchenriesen. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie suchen Menschen, die etwas bewegen wollen. Ob Azubis, Studenten, Fachkräfte, Quer- und Wiedereinsteiger oder auch Aus- und Weiterbildungsinteressierte - hier zählt nicht, woher man kommt, sondern wohin man will. Die Karrierechance Niederrhein ist eine Messe für alle Suchenden und solche die zufrieden ihr Ziel erreichen wollen. Hierbei wird ihnen tatkräftig unter die Arme gegriffen, damit der Weg zu Nebenjob, Teilzeittätigkeit oder dem langersehnten Vollzeitjob nicht zu lang wird.
Coaching, Kontakte, Karriereschub
Lebenslauf in der Hand, aber noch keine Ahnung, wohin die Reise geht? Kein Problem. Die Coaching-Lounge ist der perfekte Ort für einen kleinen Karriere-Reset. Hier gibt’s den professionellen Bewerbungsmappencheck der Agentur für Arbeit. Aber auch alle anderen wichtigen Punkte für den Weg zum Traumjob sind in der Halle abgedeckt: kostenfreie Bewerbungsfotos, wertvolle Impulse und – wer mag - darf beim Business-Speeddating gleich den ersten persönlichen Draht zum Wunscharbeitgeber herstellen.
Der Freitag gehört den Schulen
Der Schulfreitag bleibt Tradition – und ist für viele der erste Schritt Richtung Berufsleben. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 sowie Abschluss-Klässler dürfen reinschnuppern, ausprobieren und entdecken, was in Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung wirklich steckt. Das Wunderland Kalkar stellt den Schulen Busse für den Transfer zur Verfügung.
Frauen-Powerkongress Niederrhein 2026
Bühne frei für starke Stimmen. Parallel zur Messe feiert im 1. Vortragsdome der Frauen-Powerkongress Niederrhein 2026 sein Comeback. Er vereint Chancen für Frauen mit fachkundiger Expertise für Unternehmen.
Hier treffen Business-Frauen, Visionäre, Gründerinnen und Unternehmerinnen sowie Zukunftsgestalter aus kleinen und mittleren Unternehmen aufeinander. Sie alle sind bereit für Wandel und Wirkung im digitalen Zeitalter und sehen den Frauenpower-Kongress als Plattform für Inspiration, Austausch und Vernetzung. Das diesjährige Motto: „The Stage is Yours: Female Business im Spotlight“. Die Themen dazu: Transformation und künstliche Intelligenz, Female Leadership, Generationen-Management und Potenzialentwicklung. Veranstaltet wird der Kongress vom Kompetenzzentrum Frau & Beruf Niederrhein der Stadt Duisburg, dem Wunderland Kalkar, der Interessensvertretung 50+ e. V. und der Niederrheinischen IHK. Die Förderung übernimmt das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.
Die Zeiten des Kongresses decken sich mit den Öffnungszeiten der Messe.
Viele Vorträge - noch mehr Denkanstöße
Auch im 2. Vortragsdome wird’s spannend – mit Themen, die bewegen, inspirieren und manchmal auch herausfordern. Die Besucher dürfen sich auf die unterschiedlichsten Talks und Impulse im Rahmen eines vielseitigen Vortragsprogrammes freuen.
Mut zur Veränderung kennt kein Geburtsjahr? Pausen zum Durchatmen sind ebenso wichtig wie ein konsequenter Weg zum Erreichen seiner eigenen Ziele? Diese und viele weitere Themen dienen als Briefing für die Jobsuche. Eine kleine Auswahl:
- „Generationen verbinden mit KI“
- „Vergiss das Alter – Jetzt ist deine Zeit für einen Neuanfang“
- „Stark bleiben statt ausbrennen – Achtsamkeit & Resilienz im (Arbeits-)Alltag“
- „Energie trotz Stress im Beruf“
Fragen werden gerne beantwortet via E-Mail (michaela.schmidt@wunderlandkalkar.eu) oder per Telefon unter (0)2824 910 151. Hierüber sind auch noch Standanmeldungen möglich.
Karrierechance Niederrhein
Datum: Freitag, 16. Januar 2026 und Samstag, 17. Januar 2026
Uhrzeit: jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar
Eintritt frei
Weitere Infos unter: www.karrierechanceniederrhein.de