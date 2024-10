KARRIERECHANCE NIEDERRHEIN wird wieder zum beruflichen Kompass für die Zukunft

Wer in die Berufswelt einsteigen oder sich verändern möchte, weiß genau, welches Ziel er ansteuern muss:Auch bei Version 3.0 können wieder viele Tipps, Adressen und wichtige Impulse aus Gesprächen mit nach Hause genommen werden. Azubis, Studenten, Fachkräfte, Quer- und Wiedereinsteiger sowie Aus- und Weiterbildungsinteressierte haben ebenso wie der ein oder andere Best Ager im Anschluss reelle Chancen ihren Traumjob zu ergattern.wartenregionale und überregionale Firmen auf potenziellen Teamzuwachs. Interessenten dürfen ganz entspannt in die Welt von Job, Karriere und Co. reinschnuppern. Informationen, Angebote und Praxisbeispiele werden natürlich nicht fehlen. Und so wird dieIn diesem Jahr freut sich das Orga-Team über einen neuen Programmpunkt. Derbietet an beiden Tagen Vorträge, Pitches, Interviews und Networking-Sessions an.sollen weibliche Fach- und Führungskräfte sowie derzeitige und zukünftige Personalverantwortliche auf Jobs in kleinen und mittelständischen Unternehmen vorbereitet werden. Die Zeiten des Kongresses decken sich mit den Öffnungszeiten der Messe.Am Freitag sind alle Schulen herzlich willkommen die Messe zu besuchen.können sich einen umfassenden Überblick über berufliche Möglichkeiten verschaffen. So manch eine(r) ist auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Andere gehen eher in Richtung Studium oder absolvieren zunächst ein Praktikum. Angebote kommen aus Industrie, Handwerk, Handel und dem Dienstleistungssektor.persönliche Tipps gibt es in derermöglicht ein erstes Kennenlernen beider Seiten. Praktische Hilfestellungen in Form vonsollen nicht fehlen.bereiten auf den Arbeitsalltag vor und ermöglichen, tiefer in das Thema einzutauchen.