Jobmesse Karrierechance Niederrhein am 16. und 17. Januar 2026 im Wunderland Kalkar
Chancen und Ideen für Ausbildung, Karriere und Neustart
Über 100 Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen bringen Angebote zu Nebenjobs, Teilzeittätigkeiten und Vollzeitjobs mit. Gesucht wird unter anderem in den Branchen Gesundheitswesen, Handwerk, Groß- und Einzelhandel oder auch Industrie und Verwaltung. Die Unternehmen kommen vorrangig vom Niederrhein bis hinein ins Ruhrgebiet. Die Möglichkeiten sind vielfältig und geben den Besuchern die Chance sich mal ganz in Ruhe einen Überblick zu verschaffen. Dabei treffen Wünsche und Anforderungen beider Seiten aufeinander. Der Vorteil: Im Gegensatz zur schriftlichen Bewerbung können Bewerber und Personalverantwortliche direkt ins Gespräch kommen. Potenzielle Arbeitgeber laden ausgewählte Kandidaten zum Business-Speeddating ein.
Die Zahl der Anmeldungen von Schülern ab Klasse 8 hat sich in diesem Jahr verdoppelt. Sie alle werden die Gelegenheit nutzen, sich ausgiebig über ihre Zukunftsoptionen zu informieren. Das Wunderland Kalkar stellt den Schulen Busse für den Transfer zur Verfügung.
Kostenlos für alle Besucher
Um karrieretechnisch durchzustarten, gibt es auf der Karrierechance Niederrhein so einige professionelle Hilfestellungen gratis: Bewerbungsmappencheck, Bewerbungs-Fotoshooting, Coaching und zahlreiche Vorträge ebnen den Weg. Vortragspunkte wie KI im Job, Körpersprache in Vorstellungsgesprächen oder Werte als Erfolgskompass sind hier nur einige wichtige Themen, die für viele von großer Bedeutung sind. Die kostenlosen Angebote erfreuten sich bereits in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit und zeigen, wie wertvoll praxisnahe Unterstützung für den gelungenen Karriereeinstieg ist.
Durchstarten mit dem Frauen-Powerkongress Niederrhein 2026
Viel Beifall bekam im letzten Jahr auch der Frauen-Powerkongress Niederrhein im Vortragdome. 2026 treffen hier nun wieder Business-Frauen, Visionärinnen, Gründerinnen und Unternehmerinnen sowie Zukunftsgestalterinnen aus kleinen und mittleren Unternehmen aufeinander, um sich auszutauschen. Aber auch um andere zu inspirieren, zu begeistern und zu unterstützen. Business ist ein weiter Begriff und zeigt unterschiedlichste Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten auf. Ebenso vielseitig ist das Vortragsprogramm in dessen Fokus die Themen Digitale Transformation, Female Leadership, Generationen-Management und Potenzialentwicklung stehen. Die Kongress- Moderation übernimmt Magdalena Gorecki, bekannt als Reporterin von 1LIVE (WDR).
Gefördert wird der Kongress von Competentia NRW - Kompetenzzentrum Frau & Beruf Niederrhein und dem Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW. In Trägerschaft: Duisburg am Rhein. In Kooperation mit dem Wunderland Kalkar, der Interessensvertretung 50+ und der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg.
Die Zeiten des Kongresses decken sich mit den Öffnungszeiten der Messe.
In diesem Jahr setzt die Karrierechance Niederrhein abermals ein starkes Zeichen für Aufbruch und Orientierung. Wer bereit ist, Möglichkeiten zu entdecken, Impulse mitzunehmen und seinen eigenen Weg neu zu definieren, findet auf der Messe den idealen Ausgangspunkt. Die Messe lädt dazu ein, Chancen nicht nur zu sehen, sondern aktiv zu ergreifen – für eine Zukunft, die man selbst gestaltet.
Fragen werden gerne beantwortet via E-Mail (michaela.schmidt@wunderlandkalkar.eu) oder per Telefon unter (0)2824 910 151.
Karrierechance Niederrhein
Datum: Freitag, 16. Januar 2026 und Samstag, 17. Januar 2026
Uhrzeit: jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar
Eintritt frei
Weitere Infos unter: www.karrierechanceniederrhein.de