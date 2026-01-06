Jobmesse Karrierechance Niederrhein am 16. und 17. Januar 2026 im Wunderland Kalkar

aus den unterschiedlichsten Branchen bringen Angebote zumit. Gesucht wird unter anderem in den. Die Unternehmen kommen vorrangig vom Niederrhein bis hinein ins Ruhrgebiet. Die Möglichkeiten sind vielfältig und geben den Besuchern die Chance sich mal ganz in Ruhe einen Überblick zu verschaffen. Dabei treffen Wünsche und Anforderungen beider Seiten aufeinander. Der Vorteil: Im Gegensatz zur schriftlichen Bewerbung können Bewerber und Personalverantwortliche direkt ins Gespräch kommen. Potenzielle Arbeitgeber laden ausgewählte Kandidaten zum Business-Speeddating ein.Sie alle werden die Gelegenheit nutzen, sich ausgiebig über ihre Zukunftsoptionen zu informieren. Das Wunderland Kalkar stellt den Schulen Busse für den Transfer zur Verfügung.Um karrieretechnisch durchzustarten, gibt es auf der Karrierechance Niederrhein so einige professionelle Hilfestellungen gratis:ebnen den Weg. Vortragspunkte wie KI im Job, Körpersprache in Vorstellungsgesprächen oder Werte als Erfolgskompass sind hier nur einige wichtige Themen, die für viele von großer Bedeutung sind. Die kostenlosen Angebote erfreuten sich bereits in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit und zeigen, wie wertvoll praxisnahe Unterstützung für den gelungenen Karriereeinstieg ist.Viel Beifall bekam im letzten Jahr auch. 2026 treffen hier nun wieder Business-Frauen, Visionärinnen, Gründerinnen und Unternehmerinnen sowie Zukunftsgestalterinnen aus kleinen und mittleren Unternehmen aufeinander, um sich auszutauschen. Aber auch um andere zu inspirieren, zu begeistern und zu unterstützen. Business ist ein weiter Begriff und zeigt unterschiedlichste Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten auf. Ebenso vielseitig ist das Vortragsprogramm in dessen Fokus die Themen Digitale Transformation, Female Leadership, Generationen-Management und Potenzialentwicklung stehen. Die Kongress- Moderation übernimmt Magdalena Gorecki, bekannt als Reporterin von 1LIVE (WDR).Die Zeiten des Kongresses decken sich mit den Öffnungszeiten der Messe.In diesem Jahr setzt die Karrierechance Niederrhein abermals ein starkes Zeichen für Aufbruch und Orientierung. Wer bereit ist, Möglichkeiten zu entdecken, Impulse mitzunehmen und seinen eigenen Weg neu zu definieren, findet auf der Messe den idealen Ausgangspunkt. Die Messe lädt dazu ein, Chancen nicht nur zu sehen, sondern aktiv zu ergreifen – für eine Zukunft, die man selbst gestaltet.Freitag, 16. Januar 2026 und Samstag, 17. Januar 2026jeweils 10.00 bis 17.00 UhrWunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar