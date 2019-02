Jobberday 2019 - Aushilfstätigkeiten, Wochenend- und Ferienjobs im Wunderland Kalkar

19.02.19

an der Kasse

in der Fahrgeschäft-Betreuung

im Kart-Bereich

in der Hotel- und Parkanimation

im Promotionteam

im häuslichen Dienst

im gastronomischen Bereich Familienpark Gastronomie Service Restaurants Küche Kneipenstraße

im Auf- und Abbau im Messe- und Kongresszentrum sowie für Events

Einmal im Freizeitpark arbeiten! Das ist der Traum vieler Menschen. Und in diesem Jahr kann er wieder wahr werden. Wenn derruft, werden auch diverse Aushilfsjobs im dazugehörigen Kernie´s Familienpark vergeben. Noch ist es etwas zu kühl draußen, doch kaum hat man einen Fuß aufs Gelände gesetzt erahnt man schon das freudige Lachen und begeisterte Rufen der Gäste,die zahlreichen Attraktionen rund um den kunterbunten Kühlturm bevölkern werden.Die unterschiedlichsten Events erwarten die Parkgäste… Vom Osterspaß über den beliebten Piratentag bis hin zum großen (kindgerechten) Halloween-Spektakel ist für jedes Freizeitspaßherz etwas dabei. Und auch zwischen den diversen Sondertagen müssen Fahrgeschäfte bedient, Pommes frites zubereitet und Karten am Ticketschalter verkauft werden. Wer also noch auf der Suche nach einem Job in einem flexiblen und sympathischen Team ist, sollte sichsamt übersichtlicher Bewerbungsunterlagen vorstellen.informieren Mitarbeiter alle Interessierten überzu besetzen sind.Außerdem sind all jene herzlich willkommen, die bereits im Wunderland Kalkar gearbeitet haben. Erfahrung in den einzelnen Bereichen wird nämlich immer gerne gesehen.Chancen auf einehat jeder.Im Angebot sind sowohl Tätigkeiten unter der Woche als auch Wochenend- und Ferienjobs.Eine Altersbegrenzung nach oben hin gibt es beim „Jobberday“ nicht. Interessenten ab 50+ sind ebenso willkommen wie zum Beispiel Studenten. Allerdings müssen Schüler, die in den Ferien im Gastronomiebereich arbeiten wollen, zum Zeitpunkt des Arbeitsantritts bereits 16 Jahre alt sein. Zudem erfordern manche Einsätze im Familienpark oder in anderen Bereichen die Volljährigkeit (u.a. Betrieb der Fahrgeschäfte, Dienst an der Kasse und in der Kneipenstraße sowie auf der Kartbahn erst ab 18 Jahren aufwärts). Auch sind Deutsch- und/oder Niederländischkenntnisse erwünscht.sind im Wunderland Kalkar und in Kernie´s Familienpark zu besetzen:Im Rahmen der lockeren Kennenlerngespräche stellt sich dann heraus, welcher Kandidat für welche Tätigkeit am idealsten geeignet ist. Bei gegenseitigem Interesse erfolgt sodann die Einladung zu einem konkreten Vorstellungstermin.