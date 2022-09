Jetzt geht’s lohooooos… urige Partystimmung in der Kneipenstraße

Neue Themenabende im Wunderland Kalkar

Wer gerne mal wieder ausgelassen feiern und tanzen möchte sollte sich unbedingt die folgenden Themenpartys in der Kneipenstraße des Wunderland Kalkar rot im Kalender markieren. Der DJ gibt den Ton an. Schlagernacht, Halloweenparty, NDW-Party (Neue Deutsche Welle) und Rocknight laden ein zum geselligen Beisammensein in uriger Atmosphäre. Natürlich immer mit dem gewissen Kick - schließlich hat jedes Event seine ganz persönlichen Highlights zu bieten.



Schlagernacht (Samstag, 15. Oktober 2022)



Willkommen im Schlagerhimmel! An diesem Abend werden nicht nur beliebte Party-Perlen der deutschen Popkultur gespielt, sondern auch brandaktuelle Hits. Tanzen, mitsingen, Spaß haben… und zwischendurch wird angestoßen auf eine unvergessliche Schlagernacht im Wunderland Kalkar.



Halloweenparty (Samstag, 29. Oktober 2022)



Lasst den Spuk beginnen! Ob im gruselig-schrägen Kostüm oder ganz casual… auf der Halloweenparty im Wunderland Kalkar hat garantiert jeder seinen Spaß. Wer unheimliches Lachen hört oder ein Gespenst sieht, das einem von der Bar her zuprostet, sollte sich keine allzu großen Gedanken machen. Das könnte an diesem Abend häufiger passieren. Getanzt wird natürlich zu schaurig-guter Musik. Wer hat die coolsten Dance-Moves drauf?



NDW-Party - Neue Deutsche Welle (Samstag, 5. November 2022)



DJ, Musik bitte! An diesem Samstag geht es in der Zeit zurück zur Ära der Neonfarben und als Mitte/Ender der 70er und Anfang der 80er New Wave- und Punkmusik Deutschland erreichten. Die Sounds der Neuen Deutschen Welle gehen auf die Ohren und direkt in die Beine. Songs von Nena, der Münchner Freiheit oder Falco dürfen auf der NDW-Party natürlich nicht fehlen.



Rocknight (Samstag, 12. November 2022)



An diesem Abend werden das Leben und die Musik gefeiert… und alle Luftgitarren ordentlich gezupft. Ob Classic Rock, Grunge, Hard Rock, Pop Rock oder anderes Subgenre… das Energiebarometer steigt kontinuierlich in die Höhe. Da hilft nur intensives Abtanzen und zwischendurch eine kühle Erfrischung für alle Rockröhren.



Kneipenstraße im Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar



Jeweils ab 21.00 Uhr bis ca. 2.00 Uhr



Tickets: All-inklusive-light-Event Online-Tickets: ab 24,95 € p.P.

Abendkasse: ab 27,50 € p.P.

ab 18.30 Uhr inkl. Buffet ab 39,50 € p.P.



Buchung unter Tel. 02824/9100 oder info@wunderlandkalkar.eu