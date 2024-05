Himmlische Aussichten für Liebhaber des Besonderen

Noch größer und abwechslungsreicher als bei der vergangenen Ausgabe im März: Der 2. MEGA-TRÖDELMARKT des Veranstalterswird seinem Namen in jeder Hinsicht gerecht. Alle Stände in dersind ausverkauft, neue Teilnehmer aus Deutschland ergänzen die Ausstellergruppe. Ob Porzellan, feine Tischdecken, Bücher, Spielzeug, Deko, Schmuck, Second Hand-Kleidung, Vintage-Exemplare, seltene Tonträger oder Möbel… hier warten unzählige Liebhaberstücke auf neue Besitzer. Sicherlich lässt sich auch das ein oder andere Geschenk finden. Da haben selbst Sammler, Schnäppchenjäger und Raritätenfans gelegentlich die Qual der Wahl!Wie wäre es also bei schönem Wetter mit einem Fahrradausflug zum Wunderland Kalkar? Für den Besuch mit dem Auto wurde jüngst ein Verkehrskonzept entwickelt. Auf diese Weise sollen anliegende Ortschaften entlastet und eine entspannte Anreise gewährleistet werden.In der Catering-Ecke können Getränke und leckere Snacks erworben werden. Die kleine Pause zwischendurch wird musikalisch untermalt. Während der Nachwuchs Spaß auf dem Drehkarussell hat, dürfen sich die Erwachsenen im extra großen Gastro-Außenbereich einen köstlichen Kaffee schmecken lassen. Wer mag verbindet den Trödelmarktbesuch mit einem Ausflug in den Wunderland Kalkar Freizeitpark - dieser hat parallel geöffnet (Eintritt nicht im Ticketpreis für den Trödelmarkt enthalten).Der nächste MEGA-TRÖDELMARKT ist bereits in Planung - er findet am 5. und 6. Oktober 2024 statt.• Samstag, 15. Juni und Sonntag, 16. Juni 2024• von jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr• 5 € pro Person• 4 € ab 65+• ,50 € von 10 bis 15 Jahre• Kinder unter 10 Jahre haben freien Eintritt• Parken kostenlosMesse- und Kongresszentrum Kalkar/Wunderland KalkarGriether Straße 110-12047546 Kalkar