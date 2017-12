GreenLive 2017 - familiär und lösungsorientiert

Marktplatz, Netzwerkplattform, Knotenpunkt… Ihr Ruf eilt ihr voraus - schon lange ist dieGreenLive als „Rheinische Leitmesse für Landwirtschaft und Management“ weit über den Kreis Kleve hinaus bekannt - und auch in diesem Jahr wird sie vomwieder alle Profis der Branchezusammenbringen.20.000 Besucher haben bereits ihr Interesse bekundet. Ziel: Sich einen Überblick über das aktuelle Angebot an Produkten und Dienstleistungen verschaffen, aber auch untereinander ins Gespräch kommen. Schließlich wirft der moderne Landwirt stets ein interessiertes Auge auf die neueste Technik und einen weiteren kritischen Blick in Richtung Marktentwicklungen. Die landwirtschaftliche Hauptaufgabe einer nachhaltigen Erzeugung gesunder Produkte wird stets begleitet von Gedanken an immer komplexer werdende Anforderungen und Abläufe. Steigende Arbeitsbelastung, schwankende Preise, abnehmende Nutzflächen, Aspekte der Tierhaltung, erschwerte Rahmenbedingungen… Diskussionsgründe und ganzheitliche Lösungsansätze für die Zukunft könnte hier die GreenLive mit ihrem vielseitigen Angebot liefern. Zumal in der heutigen Zeit auch die Frage der Investitionen eine große Rolle spielt.Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Agrar-Fachmesse im Übrigen auch bei den Ausstellern. Für 2017 werden rund 250 von ihnen erwartet. Im Rahmen einer sehr intensiven wie auch familiären Atmosphäre lässt es sich leicht ins Gespräch kommen und Kundenkontakte pflegen. Vorteil: Man kennt sich häufig von nebenan oder aus dem Jahre zuvor. Ein Fakt, der Erfahrungsaustausch und Geschäftsanbahnungen erheblich vereinfacht und Synergiebildung fördert - und das sowohl auf Austeller- als auch auf Besucherebene.Aufgrund seiner gut aufgestellten Landwirtschaft ist der Kreis Kleve führend in NRW. Dies ist jedoch nur ein Grund, weshalb das Messe- und Kongresszentrum Kalkar als Standort für eine Agrar-Fachmesse prädestiniert ist. Die Green Live bietet darüber hinaus ein Konzept, das für Arbeits-/ und Auftragsgeber, Einkäufer und Lieferant gleichermaßen interessant und inspirierend ist. Gegenseitige Unterstützung und ein freundschaftliches Miteinander prägen das Bild der mehr als 9.000 m² großen Ausstellung. Dafür reisen Besucher und Aussteller aus ganz Deutschland, den Niederland und Belgien an. Auch der Rheinische Landwirtschafts-Verband e.V. stellt Busse aus dem Rheinland und der Eifel zur Verfügung - ein Service, über den sich neben den Fahrgästen auch die Organisatoren der Messe Kalkar sehr freuen.Special: Ergänzend wurde amals Neuauflage im Messe- und Kongresszentrum Kalkar präsentiert. Die, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve, der Landwirtschaftskammer NRW und der Messe Kalkar entstandene, Veranstaltung zog auch in diesem Jahr wieder rund 300 Interessierte aus dem landwirtschaftlichen Umfeld an. Einen ganzen Vormittag lang widmeten sich Profis der Branche aktuellen Themen. Diesmal unter dem MottoWeitere Informationen unter: http://greenlive-kalkar.de/ Zum Bild:Familie Becker betreibt einen landwirtschaftlichen Lohnbetrieb und einen Garten-/Landschaftsbaubetrieb sowie immer noch die Landwirtschaft (Mutterkuhhaltung und Ackerbau). Eine Kombination, die überaus interessant für Betriebe ist, die „einen Plan B benötigen“. Helmut Becker gründete seinen Betrieb im Jahr 2000 mit dem Schwerpunkt Garten-/Landschaftsbau - als Zugewinn zum täglichen Geschäft der Landwirtschaft. 2006 folgte die Umfirmierung zur GmbH, 2009 stieg dann sein Sohn Michael ein. Bis heute hält man an einer wesentlichen Richtlinie fest: Entscheidungen werden nur als ganze Familie getroffen.Die Becker GmbH ist fast seit Anfang an als Austeller auf der GreenLive vertreten. Ihre Schwerpunkte auf der Messe sowie im Tagesgeschäft: Sähtechnik, Pflanzenschutz und Mähdrescher. Hier wird die Vielfalt des Betriebes deutlich. Helmut Becker: „ Die GreenLive ist für uns eine einzigartige Plattform. Sowohl für Kundenpflege als auch zum Knüpfen neuer Kontakte. Ein idealer Treffpunkt zum anvisieren neuer Geschäfte.“So sah es auch Dr. Britta Schulz (Bürgermeisterin der Stadt Kalkar), die die GreenLive als Aushängeschild der Messe Kalkar bezeichnete und Familie Becker schon oft auf der Agrarfachmesse antraf. Dr. Bruno Ketteler (Wirtschaftsförderung Stadt Kalkar): „Vom direkten Kundenkontakt auf der Messe profitieren Firma Becker und die GreenLive gleichermaßen.“Auch Bärbel Buschhaus, neue Kreislandwirtin des Wahlbezirks Kleve und Nachfolgerin von Josef Peters war zugegen und gab einen kurzen Einblick in ihren Aufgabenbereich. Sie vertritt fortan die Interessen der Landwirte, auch im Bereich Aus- und Weiterbildung.