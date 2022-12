Golden Pony® Award 2022 ans Wunderland Kalkar verliehen

Auszeichnung für herausragende Leistungen und besondere Attraktionen

Am 5. Dezember dieses Jahres wurde dem Wunderland Kalkar in Bergantino (Italien) der Golden Pony® Award 2022 verliehen. Geschäftsführer Han Groot Obbink nahm den Preis stellvertretend entgegen. Der Preis wird seit 2002 regelmäßig an Unternehmen verliehen, die sich in der Freizeitbranche durch herausragende Leistungen und besondere Attraktionen hervorheben konnten. Dabei überzeugte das Wunderland Kalkar mit dem weltweiten Alleinstellungsmerkmal, dass es sich auf dem Gelände eines nie in Betrieb gegangenen Kernkraftwerkes befindet und im Laufe der vergangenen 25 Jahre zu einem erfolgreichen Freizeitareal umgebaut wurde.



Zu verdanken ist der Erfolg nicht zuletzt Hennie van der Most, der den bekannten Hotel-, Businessund Freizeitpark durch Unterstützung aller Mitarbeiter und Mithilfe von Fahrgeschäften des italienischen Design- und Produktionsunternehmens Zamperla zu dem gemacht hat, was er heute ist. Seit August gehört der Komplex nun zur DeFabrique Holding, einer führenden Organisation im Freizeit- und Veranstaltungssektor.



Der Golden Pony® Award wurde 2002 von Facto Edizioni, dem Herausgeber von Games & Parks Industry, ins Leben gerufen und in diesem Jahr zum bereits 24. Mal vergeben. Bis heute wurde der internationale Preis an über 350 Einrichtungen und Persönlichkeiten aus mehr als 50 Ländern verliehen. Neben dem Wunderland Kalkar wurden noch 8 weitere Freizeiteinrichtungen aus verschiedenen europäischen Ländern in diversen Kategorien geehrt - alle ausgewählt aus einer langen Liste von Kandidaten. Zu den Gewinnern gehörten Wasser-Themenparks, Indoor- und Outdoor-Freizeitparks, Parks und Resorts, Familienparks und Parks, die als nationale historische Denkmäler gelten. Alle diese Einrichtungen haben einzigartige Merkmale, die sich von anderen abheben. Teilgenommen an der Verleihung haben Persönlichkeiten aus der lokalen (Freizeit-)Wirtschaft, italienische Politiker und Verbände.



Die Preisverleihung fand zum dritten Mal im Rahmen des „Meeting della Giostra 2022 (Rides Meeting 2022)“ statt, bei dem jährlich die Einkäufer aus der ganzen Welt in direkten Kontakt mit den Unternehmen des sogenannten italienischen Fahrgeschäftsbezirks kommen. Das Event wurde genutzt, um fleißig zu Netzwerken und Erfahrungen auszutauschen.