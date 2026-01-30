Kontakt
Film-AG mit Zukunft

Kalkar aKtiv, Jan-Joest-Gymnasium, Wunderland Kalkar und regionale Unternehmen ziehen an einem Strang

Filmen, schneiden, gestalten - und das nicht nur theoretisch, sondern mitten im echten Leben! Mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 ist am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar eine neue Film-AG gestartet, die Schülerinnen und Schüler praxisnah an die Welt der Medienproduktion heranführt. Ob als Orientierung für einen späteren Berufsweg oder aus purer Begeisterung für Technik und Kreativität – konkret bedeutet das: Sie erhalten fundierte und realistische Einblicke in die Filmproduktion, Kameraarbeit und das dazugehörige Mediendesign. Das Projekt wurde vom Werbering Kalkar aKtiv initiiert und versteht sich als Brücke zwischen Schule, regionaler Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Geprobt werden kann anhand von Filmbeiträgen für Kalkarer Unternehmen. Geeignetes Equipment kommt in Form hochmoderner Laptops seitens des Wunderland Kalkar.

Im zweiwöchentlichen Rhythmus arbeiten derzeit aktuell 12 Schülerinnen und Schüler mit erfahrenen Profis aus der Medienbranche zusammen. Sie lernen alles von Bildgestaltung und Kameraführung über Schnitt bis hin zur Umsetzung eigener Filmideen. Hier darf natürlich jede(r) seine ganz eigenen Ideen einbringen. Am Ende ist es schließlich genau das, was den Profi und sein Werk ausmacht. Dass die Film-AG zusätzlich zum regulären Unterricht stattfindet, schreckt niemanden ab – im Gegenteil: Die Motivation ist hoch, mehrere Teilnehmende zeigen bereits jetzt besondere Eigeninitiative. Begleitet wird die AG schulisch von Lehrerin Anke Sommer.

Ein entscheidender Faktor: Die technische Ausstattung

Praktische Unterstützung für den erfolgreichen Start kam vom Wunderland Kalkar, das der Film-AG gleich mehrere Laptops zur Verfügung stellte. Diese wurden von den Schülern freudestrahlend entgegengenommen - zumal die Geräte direkt mit neuester professioneller Schnittsoftware geliefert wurden. Die Schülerinnen und Schüler konnten direkt durchstarten und ihre Projekte eigenständig und auf zeitgemäßem Niveau umsetzen - vom Rohmaterial bis zum fertigen Clip.

Synergieeffekt für Schüler und Kalkarer Unternehmen

Langfristig verfolgt das Projekt ein klares Ziel: Die Jugendlichen sollen so qualifiziert werden, dass sie perspektivisch Filmproduktionen für Unternehmen, die Stadt Kalkar oder schulische Zwecke realisieren können und parallel für die eigene Zukunft lernen. Gleichzeitig profitieren lokale Akteure von authentischen und professionell gestalteten Medieninhalten. Gespräche über weitere Investitionen, etwa in moderne Kameratechnik, laufen bereits.

Dass die Film-AG echten Mehrwert für die Region bietet, zeigt sich bereits in den ersten Ergebnissen. In Workshops entstanden Filme unter anderem für Meier’s Restaurant, das Städtische Museum Kalkar und die Bücherei St. Nicolai Kalkar. Ein besonderes Highlight war zudem ein Drehtag beim Unternehmen Schwevers Stahlhochbau, bei dem direkt im laufenden Betrieb gefilmt wurde und vielfältige Einblicke in Arbeitsabläufe und Berufsbilder möglich waren.

Die Film-AG am Jan-Joest-Gymnasium steht damit beispielhaft für eine gelungene Zusammenarbeit von Schule, Verein und regionalen Partnern. Sie verbindet Medienkompetenz, Berufsorientierung und Nachwuchsförderung – und zeigt, wie innovative Bildungsprojekte mit regionaler Unterstützung nachhaltig Wirkung entfalten können.

Weitere Infos zur Film-AG unter https://www.kalkar-aktiv.com/nachrichten/film-ag-am-jan-joestgymnasium

