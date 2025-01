Einzigartige Schatztruhe voller Kostbarkeiten

Samstag, 8. Februar und Sonntag, 9. Februar 2025

von jeweils 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

5 € pro Person

Kinder bis einschließlich 10 Jahre haben freien Eintritt

Parken kostenlos

Sein Konzept kommt an: Der Veranstalter Don Events hat seinen beliebten Snuffelmarkt erfolgreich im Wunderland Kalkar etabliert. Kein Wunder, können doch am Ende des Tages unzählige strahlende Gesichter beim Verlassen des Trödelmarktes beobachtet werden. Das Angebot ist vielfältig und dürfte nahezu jedem ein kleines oder großes Glücksgefühl bescheren. Es reicht von Second-Hand-Ware über Vintage-Styles bis hin zu einzigartigen Retro-Unikaten. Manch eine(r) hält am Ende sogar eine lang verschollene Kindheitserinnerung in den Händen. Natürlich geht es nicht ohne die eine oder andere Frage: „Welche Batterien müssen da rein?“, „Haben Sie noch die Originalverpackung dazu?“, „Aus welchem Jahr ist das?“. Die Händler haben die passenden Antworten parat.Bummeln, Stöbern und Staunen machen hungrig. Wer eine Stärkung braucht, wirdin der Halle fündig. Hier gibt es Kaffee, Erfrischungsgetränke und leckere Snacks käuflich zu erwerben.Messe- und Kongresszentrum Kalkar/Wunderland KalkarGriether Straße 110-120 47546 Kalkar