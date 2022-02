Ein Ort für tausendfachen Spaß*

Sich an der Begeisterung der Kinder erfreuen oder mit seinen Freunden unvergessliche gemeinsame Momente erleben und guter Musik lauschen. Wunderschöne Natur per Fahrrad genießen oder gut essen und anschließend auf eine tolle Zeit anstoßen. In perfekter Atmosphäre sein Unternehmen präsentieren oder seinen Mitarbeitern und Kunden erstklassige Attraktionen bieten. Wie viele Locations muss man dafür wohl ansteuern? Genau eine: das Wunderland Kalkar.



Die einzigartige Vielfalt der großen Freizeit- und Erholungsanlage am Niederrhein mit dem eingebundenen "Kernie's Familienpark" überzeugt seit vielen Jahren Familien mit Kindern ebenso wie Clubreisende und Geschäftsleute. In Deutschland und den benachbarten Niederlanden ist das Wunderland Kalkar bekannt wegen seiner vielen All-inklusiv-Angebote und seiner schier unendlich kombinierbaren Arrangements.



Eingebettet in die wunderschöne, zumeist flache, Landschaft des Niederrheins sind das Wunderland Kalkar und Kernie's Familienpark bei Jung und Alt beliebt wegen ihrer ebenso attraktiven wie außergewöhnlichen Freizeit-, Sport- und Spielmöglichkeiten. Komfortable Einrichtungen und Übernachtungsgelegenheiten mit rund 1.000 Betten in 430 Zimmern lassen auch bei mehrtägigen Aufenthalten Urlaubsgefühle aufkeimen.



Selbstverständlich kommt die Freude für den Gaumen nicht zu kurz. Der Besuch des Buffet-Restaurants ist für unsere Hotelgäste im All-in-Arrangement enthalten. Hier kann sich jeder nach Herzenslust ein eigenes Menü zusammenstellen. In unserem Steakhouse genießt man (gegen Aufpreis) erstklassige Speisen in einem besonderen Ambiente. Herrlich!



*Hinweis: In Coronazeiten gelten im Wunderland Kalkar und in Kernie's Familienpark sowie im Messe- und Kongresszentrum Kalkar die Impf- und Genesenen-Vorschriften sowie Corona-Schutzregeln des Landes NRW. Sicherheitsrelevante Einschränkungen werden genauestens von unserem Team umgesetzt. Dementsprechend stehen gegebenenfalls vorübergehend nicht alle Angebote in gewohntem Maße zur Verfügung. Dies gilt für alle Arrangement-Bereiche. Dazu zählen, dass ggf. nicht alle Events stattfinden, die Kneipenstraße ggf. nur bedingt geöffnet hat und auch im Hotel, im Park, auf Messen und bei Tagungen gewisse Regeln Vorrang haben.



Termin(e) Saisoneröffnung und Thementage unter Vorbehalt.