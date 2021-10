Die Hund und Katze in Kalkar startet wieder!

Am 30. + 31. Oktober verwandelt sich die Messehalle in Kalkar in eine tierische Erlebnishalle auf 6000m². Hunde- und Katzenhalter und diejenigen, die es gerne noch werden wollen, sollten dieses Familienevent rund um unsere Lieblingstiere nicht verpassen.Das Hygienekonzept der Veranstalter stellt sicher, dass sich Besucher und Aussteller unbesorgt und in entspannter Atmosphäre auf der Messe treffen können. Für den Zutritt gelten die 3-G-Regeln: Geimpft, Getestet, Genesen. (Kein PCR-Test notwendig)!Diverse Dienstleistungen, Spiel, Spaß und natürlich eine kunterbunte Vielfalt an Verkaufsständen bilden den Rahmen der 6.Kalkar. Hund und Katze sind die besten Freunde des Menschen, echte Familienmitglieder und die perfekten Partner für Spiel, Sport und Streicheleinheiten. Davon können sich die Besucher in der Messe Kalkar selbst überzeugen.Täglich kommen neue Produkte und kreative Start-Up Unternehmen auf den Markt. Hier können Hundefans die neuen Trends entdecken oder die alt bewährten Klassiker nachkaufen. Neben den vielen Verkaufsständen haben die zwei- und vierbeinigen Besucher die Möglichkeiten, viele nützliche Tipps und Ratschläge unserer Tierprofis kostenlos zu beschnuppern.Die Zeiten in denen man nur online einkaufen konnte sind endlich vorbei. Auf der Tiermesse kann man Produkte anfassen und ausprobieren, Material, Qualität und Preise direkt vor Ort vergleichen. Erfahrene Aussteller stehen den Besuchern mit allen wichtigen Fragen rund um Hund und Katze zur Seite.Alles für Hund und Katze• Zubehör• Accessoires• Tiernahrung• Pflege und Hygiene• Gesundheit und alternative Medizin• Mode und Trends• Verreisen• Kauartikel und Leckerchen• Spiel und Sport• Vereine und Tierschutz• Ausbildung und Erziehung• Outdoor und Kleidung• Versicherungsschutz• Schulung• BeratungAufgrund der neuen Hygienevorschriften werden in diesem Jahr leider keine Vorträge und Aktionen auf der Bühne stattfinden. Die beliebte Aktion „Tiere suchen ein neues Zuhause“ findet zwar nicht auf der großen Showfläche statt, trotzdem stellen viele Tierheime und Vereine aus dem Tierschutz ihre Vierbeiner anhand von Fotos vor und suchen über diesen Weg engagierte Mitglieder, Spender und natürlich auch Leute die Verantwortung für einen „Sorgenhund“ übernehmen möchten.Die 6.Niederrhein, ein Erlebnis für die ganze Familie.Alle Informationen rund um die Messe können unter: „ www.messecom-nord.de “ abgerufen werden.Samstag: 10:00 - 17:00 UhrSonntag: 10:00 - 17:00 UhrKONTROLLE DER 3G REGELN AM EINGANG (Kein PCR-Test notwendig)! Maskenpflicht im Innenbereich!Parken kostet 5,00 € pro PKWFamilienfreundlich, barrierefrei, Behindertenparkplätze direkt vor der TürTageskarte: 8,00 €Kinder bis einschließlich 12 Jahre erhalten in Begleitung eines Erwachsenen freien Zugang zur MesseHund: 1,50 €Bitte für Hunde den Impfpass und den Nachweis der Tollwutimpfung mitbringen.Hunde müssen durchgehend an der Leine geführt werden.Kontakt, Infos und Tickets unter: www.messecom-nord.de