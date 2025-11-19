Kontakt
Wunderland Kalkar
Frau Carolin Semelka
Die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. ist auch 2026 bei Wunderland On Wheels mit an Bord

Viele Anschaffungen und Projekte durch Spendengelder realisiert

Es war ein freudiges Treffen zwischen Gabi Hänsel und André Zappey von der Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V., Wim Bekker von Bekker Transporte GmbH und Wunderland On WheelsProjektmanager Leon Westerhof. Grund war die erneute Einladung zur kommenden Ausgabe des Charity-Events am 30. Mai 2026.

Bei der feierlichen Übergabe einer „überdimensionalen Einladungskarte“ rückte auch das Thema Spendengelder in den Mittelpunkt. Diese werden der Klinik jedes Jahr direkt nach dem Event überreicht.

Gabi Hänsel und André Zappey zeigten bei einem Rundgang, welche Projekte und Anschaffungen dank der bisherigen Spendengelder bereits umgesetzt werden konnten. Mit Erstaunen wurde deutlich, wie viele wichtige Dinge nicht durch staatliche Mittel abgedeckt sind. Umso größer war der Ansporn, auch künftig tatkräftig zur Unterstützung der Kinderkrebsklinik beizutragen.

Für die nächste Ausgabe von WOW sind noch einige Plätze für kranke Kinder frei. Leon Westerhof steht gerne für Fragen zur Verfügung (Tel. 0151/ 461 669 89, E-Mail: leon.westerhof@wunderlandkalkar.eu)

 

