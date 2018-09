Deutschlands einzige Fachmesse für die Binnenschifffahrt Shipping Technics Logistics legt 2018 Fokus auf das Thema Umwelt

Deutschlands einzigewird auch 2018 wieder Besucher aus ganz Europa empfangen. Wenn sich amwiederholt die Tore zur Messe öffnen, dürfen sich Profis ihres Fachesauf ein qualitativ hochwertiges Messeprogramm sowie Vorträge fachkundiger Experten freuen. Als mittlerweile international bekannter Knotenpunkt der maritimen Branche und unterstützt von der, vereint die STL sämtliche relevanten Themenbereiche - von der Güter- und Personenschifffahrt über Werften bis hin zu Häfen und auch Installationstechnik. Namenhafte Motorenhersteller und Zuliefererbetriebe aus Europa stellen ebenso aus wie Schiffsausstatter und Unternehmen, die sich mit tiefgreifenden Umweltfragen beschäftigen. So werden u.a. Abgasnachbehandlungssysteme angeboten, passend zum diesjährigen Messethema. Kontakt- und Austauschmöglichkeiten wird es demzufolge zuhauf geben.Heute gehört der 1.232 km lange Rhein zu den am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt. Das Messe- und Kongresszentrum Kalkar liegt direkt am blauen Strom und birgt alle Voraussetzungen für ein Zusammentreffen an genau diesem Ort: Keine 70 Kilometer entfernt befindet sich der größte Binnenhafen der Welt, Duisburg. Zu den Rheinmündungshäfen ist es weniger als zwei Autostunden. Fachlich Interessierte werden also immer ihren Weg nach Kalkar finden. Dies stand bereits 2014 auf der gelungenen Premiere mit rund 4.400 Messefachbesuchern aus Deutschland, Polen, Rumänien, Zypern, Österreich, Tschechien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden außer Frage.Insgesamt rund 10.000 m² große, multifunktional einsetzbare Messe- und Eventhallensowie ein 20 Tagungsräume umfassendes Businesscenter bieten STL-Ausstellern/Entscheidungsträgern und teilnehmenden Institutionen Räumlichkeiten, die ihren Anforderungen entsprechend perfekt angepasst werden können. Auch für das, durch den Schifffahrtsverlag Hansa GmbH und die SUT Verlags GmbH organisierte,, welcheswiederholt in eigens dafür vorgesehenen Meeting-Räumlichkeiten mit geladenen Gästen stattfindet, ergeben sich hier viele Vorteile. Erwartet werden Experten aus Politik, Wirtschaft und Verladern, von Banken und Versicherungen sowie von Verbänden und Institutionen. Sie diskutieren die aktuellen Gegebenheiten und Probleme der Branche ausführlich, auch im Hinblick auf praxistaugliche Verbesserungen. Am Abend des ersten Tages findet dann wieder diein der Schiffsbar statt - hier lässt sich in entspannter Atmosphäre intensiv Netzwerken. Ein Prinzip, das sich in den letzten Jahren sehr bewährt hat.Amwidmen sich diverse Fachvorträge dem Thema „UMWELT“ (Vortragsraum Messehalle A).- Endegs GmbH:Entgasung von Binnenschiffen - gemäß ADN 2019- SUT Verlags GmbH:Diskussionspanel für umweltfreundliche Motoren in der Binnenschifffahrt- Verband für Schiffbau und Meerestechnik:Wachsender umweltpolitischer Druck auf Binnenschiffe - und was Verbände und Politik tun, um sich diesen Herausforderungen zu stellen.- CTS:Die neuesten Entwicklungen von Dummies und Crashtests10:30 - 11:00 Uhr (Eingang Halle D) (Einlass Fachbesucher ab 11.00 Uhr)- Projektmanager- Vorstand MSG eG und Präsident des BDB e.V.- Präsident des niederländischen Schifffahrtsverbandes CBRB und Präsident des europäischen Dachverbandes EBU- Ministerialdirektor und Leiter der Abteilung „Wasserstraßen, Schifffahrt“ im Bundesverkehrsministerium(Verband für Schiffbau und Meerestechnik, Leiter Büro Berlin).Kontakt:Michaela Schmidt (Tel. +49 2824/910 151)AbteilungsleiterinLeon Westerhof (Tel. +49 151 52 663 129)Projektmanager