Der Saisonstart in Kernie's Familienpark am 9. April bringt auch einige Neuerungen im Wunderland Kalkar und im Messe- und Kongresszentrum mit sich

Einige letzte prüfende Blicke der Techniker, Wienern, Polieren und Vorräte auffüllen... wer sich in Kernie's Familienpark umschaut erkennt schnell, dass der Saisonstart nicht mehr lange auf sich warten lässt.Zu Hochzeiten gehen täglich rund 700 Kilogramm Pommes frites über die Theke und etwa 6.000 Eis werden genüsslich verzehrt. 2015 waren es 500.000 Portionen Pommes in einer Saison. Es bleibt abzuwarten, ob diese Zahlen in der immer noch währenden Coronazeit wieder erreicht werden.Kleinen Besuchern von Nah und Fern stellt sich nach Betreten des Parks eh erstmal nur eine Frage: Welches Fahrgeschäft wird zuerst erobert? Unter dem Kühlturm wird im Jungle Town gekraxelt und geklettert was das Zeug hält, in der Achterbahn hüpft das Herz in den zahlreichen Kurven und der mehrarmige Atlantis befördert einen in bequeme "Panoramahöhe". Die Teetassen laden zwar nicht zur gemütlichen Teerunde ein, treiben aber das Adrenalin schon mal perfekt in die Höhe. Wer im Anschluss den Vertical Swing im Kühlturm besucht oder die (zum Teil neuen) Karts auf Hochtouren bringt (gegen geringen Aufpreis) macht alles goldrichtig. Außerdem kommt der Kettenflieger in neuem Glanz daher, das Hüpfkissenangebot wird durch ein zusätzliches Exemplar ergänzt und ein Kletterturm mit Rutsche lädt zur Rutschpartie ein. Zusätzliches Bonbon: An der Rheinufer Beachbar werden weitere Verkaufspoints errichtet - für ein noch schöneres Strandfeeling. Da gibt auch Maskottchen Kernie gerne mal einen Daumen hoch inmitten des farbenfrohen Getümmels. Neben dem Souvenirshop stehen den Gästen zudem komplett erneuerte Sanitäranlagen zur Verfügung.versetzt auch in dieser Saison alle in großes Staunen. Mal kommt er jonglierend daher, an anderen Tagen lässt er Dinge verschwinden oder hat nur noch die Hälfte seiner Körpergröße. Nanu? Da kann ja wohl nur Magie im Spiel sein. Wen das fasziniert, der sollte mal direkt zur Vorstellung des Circus Maximum gehen. Hier vollbringen Artisten am Boden und in der Luft gleichermaßen tollkühne Taten und die Zauberei kommt auch nicht zu kurz. Das nigelnagelneue Programm bringt so einige Überraschungen mit sich.Selbstverständlich kann der Besuch in Kernie's Familienpark auch wieder mit einer Übernachtung in einem der sechs Hotels des Wunderland Kalkar ergänzt werden. Eine Vielzahl an All-inklusive-Arrangements steht zur Verfügung. Viele der Hotelzimmer wurden bereits renoviert. Es geht jedoch kontinuierlich weiter, um den Gästen den bestmöglichen Übernachtungsaufenthalt zu garantieren. Schilder auf den Gängen weisen auf die Arbeiten hin. Zu Saisonbeginn wird das Restaurant "Meet & Eat" nun vollständig fertig sein, ebenso wie die Lounge und der Snack Corner. Der Businesscenter wird künftig um zwei weitere Tagungsräume ergänzt: DieRäume "Grieth" und "Wissel". Somit beläuft sich die Anzahl der Tagungsräume fortan auf 22 - für erfolgreiche Businesszusammenkünfte.Auch die Hotelbar soll künftig leichter zu finden sein - Schilder von der Messehalle zur Bar weisen den Weg. In der Halle selbst wurden neue Teppichfliesen verlegt, die mobilen - dort zum Einsatz kommenden - Trennwände erhalten einen neuen Stoffüberzug.