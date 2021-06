Das Wunderland Kalkar sucht nette und engagierte Kollegen zur Verstärkung

Es geht langsam vorwärts – viele Lockerungen stehen an bzw. wurden schon eingeleitet. Auch das Wunderland Kalkar und Kernie´s Familienpark dürfen sich freuen. Geschäftsführer Han Groot Obbink und sein Team blicken der anstehenden Saisoneröffnung am kommenden Donnerstag, den 3. Juni ab 10.00 Uhr mit Enthusiasmus entgegen (sofern die Inzidenz unter 50 bleibt). Eintritt in den Park erfolgt mit Impfpass (Nachweis erst zwei Wochen nach der letzten Corona-Schutzimpfung gültig, da erst dann die volle Impf-Wirkung entfaltet ist), genesen oder negativem Schnelltest (der auch vor Ort kostenlos in einer Teststraße nach vorheriger Onlineanmeldung möglich ist).Nun werden neue (und gerne auch ehemalige) Kollegen gesucht, die mit Engagement und Spaß ans Werk gehen. (Aushilfs-) Jobs gibt es in allen Bereichen – für Schüler ab 18 Jahren bis hin zum Senioren, aus Deutschland und auch den Niederlanden. Eine Altersbegrenzung nach oben hin gibt es nicht. Wie immer gilt: Das Wunderland Kalkar bleibt multikulturell und freut sich über Bewerbungen aller Nationalitäten. Deutsch- und/oder Niederländischkenntnisse sind allerdings erwünscht.Wer ins Wunderland Kalkar kommt möchte Freizeitspaß erleben (mitunter in Kernie´s Familienpark), (Kurz-) Urlaub machen oder ist in Sachen Business bzw. auf Fach- und Verbrauchermessen unterwegs. Umso besser, wenn gastfreundliche und flexible Mitarbeiter den Aufenthalt noch angenehmer gestalten. Gesucht wird nun für die Bereiche, die in Coronazeiten unter bestimmten Voraussetzungen öffnen dürfen. Auch für das Impfzentrum des Kreises Kleve, das in der Messehalle betrieben wird.sind im Wunderland Kalkar und in Kernie´s Familienpark zu besetzen:• Buffet-Restaurant• Events• Messen• Thekenarbeit• fürs Buffet (18.00 Uhr bis 22.00 Uhr)• fürs Frühstück (6.00 Uhr bis 11.00 Uhr)• Spülküche• Rezeptionisten: 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 15.00 Uhr bis 22.30 Uhr - Festangestellte und Aushilfen 22.30 Uhr bis 07.00 Uhr - Aushilfen• Mitarbeiter Reservierung• Bediener Fahrgeschäfte/ Operator• Kollegen für die Serviceabteilung• Kartbahn• Kassen• Souvenirshop• Mitarbeiter• Helfer• Gästeempfang etc.(u.a. Betrieb der Fahrgeschäfte sowie auf der Kartbahn erst ab 18 Jahren aufwärts).Hat der potentielle Kollege/die Kollegin bereits ein wenig Erfahrung in bestimmten Bereichen? Das wird gern gesehen, ebenso wie übersichtliche Bewerbungsunterlagen. Diese können über das Kontaktformular auf der Webseite unter www.wunderlandkalkar.eu/... eingereicht werden. Unter www.wunderlandkalkar.eu/... sind weitere Angebote zu finden.