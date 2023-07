Das Toxfest lässt es mit Punk Rock, Metal und MittelalterRock so richtig krachen

Was kommt heraus, wenn manso richtig gut durchmischt, einen ordentlichen Schuss Beat und Bass hinzugibt und das ganze einem Publikum kredenzt, das auf absoluten Ausnahmezustand steht? Ganz klar: DasEin entspannt-charmantes Festival, dasan einem nie in Betrieb genommenen Kernkraftwerk stattfindet, idyllisch am Rhein gelegen.Auf die Beine gestellt wurde dasEs ist ein Event von Freunden für Freunde richtig guter Live-Musik. So treten insgesamt 11 Bands auf, die sich untereinander auch privat sehr gut kennen.werden an zwei Tagen überwiegend deutschsprachig das reinste Bühnenfeuerwerk abbrennen. Wer Punk Rock, Metal und MittelalterRock liebt, wird an diesem Wochenende einen absoluten Höhenflug erleben!Für Freitag und Samstag wird jeweils noch ein kleiner Slot für lokale Newcomerbands vergeben. Interessenten können sich gerne melden unter Neurotox.Band@web.de Neurotox sind in 10 Jahren Bandgeschichte ohne Zweifel zu einer festen Größe der deutschsprachigen Punkrockszene gereift. Sie supporteten schon bekannte Bands und durften bereits Chartluft schnuppern. Voller Herzblut, immer echt und ohne Umwege, kommen sie in ihren Stücken auf den Punkt. Seit 2013 stehen die Niederrheiner mit ihrem unvergleichlichen Charakter für ehrliche, selbstbewusste und authentische Musik Fans (und solche die es auf diesem Event garantiert werden), dürfen sich auf ein zusätzliches Highlight freuen. Am ersten Eventtag wird auch das neue Neurotox Doppel album ECHT “ erschein en bestehend aus Studioalbum und Livealbum Neurotox spielt an beiden Tagen mit zwei gemischten Setlists , als Geburtstags und Album - Releaseshow.Das Wochenende bietet alles was das Herz begehrt. Zelten an den Rheinwiesen, Bier vom Fass und Essen vom Grill auf dem Festival gelände eine Hotelanlage und natürlich Kernie´s Familienpark für einen kleinen Abstecher am Samstag.• Doppelreleaseshow vom Album ECHT• 2 Tage Festival am Kernkraftwerk• Bier vom Fass• Essen vom Grill• Freizeitpark vor Ort• Hotel vor Ort18. und 19. August 2023Freitag Einlass 17 Uhr Ende 0 UhrSamstag Einlass 13 Uhr Ende 0 UhrWunderland KalkarGriether Str. 110 - 12047546 KalkarWochenendtickets - 50 EuroTageskarte Freitag - 30 EuroTageskarte Samstag - 40 EuroCampingticket - 20 EuroZusätzlich zum Festival und den Tagestickets gibt es auch das Camping und WoMo Ticket.Tickets und weitere Infos unter: www.Toxfest.de Neurotox- Echt | New Album