„CARLOVE United“ - Hier wird jedes Auto zum absoluten Star

Autoliebhaber aufgepasst, es ist ein neuesin der Stadt! Genauer gesagtdarf jeder, der stolz auf seinen fahrbaren Untersatz ist, eben diesen auf derausstellen. Der Eventname drückt nicht nur Liebe für das eigene Auto aus… hier am Niederrhein treffen sämtliche Marken und Autogrößen aufeinander und werden zum Star der Stunde. Da blinkt das Chrom, der Auspuff dröhnt und das Herz bekommt einen gehörigen Adrenalin-Kick.Bei dem Event „CARLOVE United“ wird jedes Auto ins rechte Licht gerückt. Bis vor Kurzem lief die Bewerbungsphase für alle, die ihr VIP-Schmuckstück in der Messehalle präsentieren möchten. Besondere Exemplare zeigen sich dann von ihrer schönsten, hochglanzpolierten Seite. Wer seinen Liebling am Eventtag vorstellen will, erwirbt das Driver-Ticket und erhält somit einen Ausstellungsplatz auf dem Eventareal. Sowohl die VIPs als auch die Driver-Fahrzeuge werden durch die Besucher bewertet und haben die Möglichkeit einen Pokal zu ergattern. Lust zum Zuschauen und Staunen? Das Visitor-Ticket ist genau das Richtige für alle Besucher und Beifahrer. Bei der „CARLOVE United“ bekommt jeder das, was er möchte - und noch einiges mehr.Organisiert wird das Event von Sarah Amend und ihrem Team, der CARLOVECrew. Noch ist es ein wenig branchenuntypisch, dass eine Frau solch ein Event in der Tuningszene ausrichtet. Schon sehr früh durch ihre Familie an das Thema herangeführt, sagt sie von sich selbst, dass sie „von Geburt an Benzin im Blut“ habe! Die Begeisterung gibt Sarah Amend gerne an alle CARLOVER weiter und freut sich schon jetzt auf viele Teilnehmer und Besucher. Es wird garantiert nicht das letzte Event dieser Art sein, das sie auf die Beine stellt.Das Programm auf und jenseits der Bühne ist vielseitig. Das passende Entertainment hierzu liefern Sarah Amend als Moderatorin und ein DJ. Wer sich schon immer ein Erinnerungsfoto mit seinem Auto gewünscht hat, bekommt nun die Chance, sich vor der Celebrity Wall von einem Fotografen ablichten zu lassen. Welche Auspuffanlage hat den besten Sound? Diese Frage klärt der DB-Contest (Dezibel-Contest) durch ein spezielles Messgerät - Auszeichnung an der Bühne inklusive. Für den kleinen Shoppingfunken sorgt die Händlermeile. Auf die Kids warten die Park-Maskottchen Kernie und Kerna.Ob Jung oder Alt, ob Klein oder Groß, die „CARLOVE United“ ist DAS Event für alle, die Liebe und Interesse für Fahrzeuge aller Art in sich tragen... und mit anderen teilen möchten.Fragen werden gerne beantwortet unter carlovecrew@outlook.de CARLOVE United 2024 - Markenoffene Fahrzeugmesse und Tuningevent• Bühnenprogramm mit Moderation• Vorstellung von Fahrzeugen an der Showbühne• Pokalvergabe• Fotowand (Celebrity Wall - Ablichtung der Tuning-Fahrzeuge durch Fotografen)• Grid Girls• DB-Contest (Auspuffanlage)• Unterhaltung für die Kinder• Willkommenstüten an jeden Fahrzeugaussteller• Gewinnspiel• HändlermeileSonntag, 11. August 2024 (10.00 bis 17.00 Uhr)Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 KalkarTicket CARLOVE United Driver (mit Auto auf Eventgelände): 22,50 € (zzgl. 0,56 € Servicegebühr)Ticket CARLOVE United Visitor (ohne Auto auf Eventgelände): 15,00 € (zzgl. 0,38 € Servicegebühr)Ticket CARLOVE VIP: Bewerbungsphase beendet(Parkplatzgebühr bereits im Ticket enthalten)carlovecrew@outlook.de (Sarah Amend)