Beauty Live Kalkar - Hip, frisch und geradlinig

Dieist im Bereich Schönheit, Wellness und Co. mittlerweile eine der angesagtesten Adressen in ganz Deutschland. Hip, frisch und geradlinig steht sie für das Neueste, was der Markt zu bieten hat. Ihr Pluspunkt: Die ideale Mischung aus kreativer und familiärer Atmosphäre sowie exzellenter Beratung.Bedient werden die Profis der Branche mit genau den Produkten und Dienstleistungen, die in ihren Salons bzw. Studios angeboten werden. Hierzu gehören unter anderem:• Beauty-Equipment• Laser• Zubehör für Wimpernstylisten• Maniküre-, Pediküre- & Nageldesignzubehör• Accessoires• AusbildungszentrenMit der diesjährigen Ausgabe erhält die Beauty Live Kalkar ein stylisches Upgrade in Form der neuen, beleuchteten Speakerslounge „Panorama“ von Quickspace. Hier treffen sich Besucher, die Interesse an Vorträgen zu aktuellen Themen rund um Social Media, Business und innovative Techniken haben.Im Ticket enthalten sind Getränke und Snacks.• Mitgliedskarte der Handwerkskammer• Gewerbeschein / Ausbildungszeugnis (Kopie)• Bestätigung des Dienstgebers• ZertifikatParallel und gesondert zur Beauty Live Kalkar findet 2024 zum ersten Mal diestatt - ein. Die Teilnehmer erleben zwei Tage voller Inspiration und Kreativität. Wer Teil dieses umfassenden Friseur-Netzwerks werden möchte, kann sich ein Ticket kaufen unter www.hair-edutainment.de Teilnehmer der Hair Edutainment haben die Möglichkeit, die Beauty Live Kalkar zu besuchen. Gäste der Beauty Live müssen ein gesondertes Ticket für die Hair Edutainment käuflich erwerben.Messe KalkarGriether Str. 110-12047546 Kalkar (Deutschland)