Beauty Live Kalkar 2025 – Die „schönste Messe“ am Niederrhein

Individuell und persönlich
Wer seinen Kunden angesagte Produkte und beliebte Dienstleistungen im Bereich Schönheit oder Pflege bieten möchte, trifft hier auf die richtigen Ansprechpartner. In einer Branche, die bekannt für Fortschritt und Neuentwicklungen ist, verfügt die Beauty Live über genau den richtigen familiären Rahmen, um sich unter professioneller Beratung einen breitgefächerten Überblick zu verschaffen. Selbst ausprobieren gehört hier natürlich dazu. Schicker Probe-Nagel, entspannende Hautbehandlung oder einmal Lockenpracht to go… am Ende nimmt jeder Besucher zahlreiche Ideen für sein Studio mit nach Hause. Für Letzteres sind selbstverständlich ebenfalls Anbieter vor Ort. Ob komplette Neueinrichtung oder nur neuer Farbtupfer in den eigenen Räumlichkeiten, auf Persönlichkeit und Individualität wird viel Wert gelegt.
Vortragsprogramm
Hautnah dabei sind die Fachbesucher bei Vorträgen in der beleuchteten Speakerslounge „Panorama“ von Quickspace. Die Themen sind so vielfältig wie die Kunden selbst. Hierzu gehören unter anderem erleichternde Tipps für den Studioalltag, perfektionierende Techniken oder auch der Weg zum erfolgreichen Beauty Business.
Fachbesucher können ihre Eintrittskarte kostenlos für sich und eine Begleitperson bestellen (über www.beautylive.eu, zwei Tickets je Gewerbenachweis möglich).
Als Nachweis gilt wahlweise:
- Mitgliedskarte der Handwerkskammer
- Gewerbeschein / Ausbildungszeugnis (Kopie)
- Bestätigung des Dienstgebers
- Zertifikat