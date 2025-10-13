Kontakt
Wunderland Kalkar Griether Straße 110-120 47546 Kalkar, Deutschland
Ansprechpartner:in Frau Carolin Semelka +49 2824 910255
Beauty Live Kalkar 2025 – Die „schönste Messe“ am Niederrhein

Für Beauty-Profis ist SIE the Place to be – die Beauty Live in Kalkar! Mittlerweile finden jährlich mehr als 5.000 Fachbesucher den Weg zur „schönsten Messe am Niederrhein“. Hier wird der ein oder andere Insider-Tipp verraten, Beauty-Revolutionen und Fortschritte in der Kosmetik vorgestellt. Ob trendy oder klassisch, ob schlicht oder gewagt… in Sachen Nagel- und Wimperndesign, Equipment, Aus- und Weiterbildung und Co. haben die rund 100 Aussteller so einiges zu bieten. Sie kommen aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien und lassen sich auch bei Live-Vorführungen gerne mal über die Schulter blicken. Möglich ist dies am Samstag, dem 22. November von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 23. November von 10 bis 17 Uhr in den Eventhallen des Wunderland Kalkar.

Individuell und persönlich

Wer seinen Kunden angesagte Produkte und beliebte Dienstleistungen im Bereich Schönheit oder Pflege bieten möchte, trifft hier auf die richtigen Ansprechpartner. In einer Branche, die bekannt für Fortschritt und Neuentwicklungen ist, verfügt die Beauty Live über genau den richtigen familiären Rahmen, um sich unter professioneller Beratung einen breitgefächerten Überblick zu verschaffen. Selbst ausprobieren gehört hier natürlich dazu. Schicker Probe-Nagel, entspannende Hautbehandlung oder einmal Lockenpracht to go… am Ende nimmt jeder Besucher zahlreiche Ideen für sein Studio mit nach Hause. Für Letzteres sind selbstverständlich ebenfalls Anbieter vor Ort. Ob komplette Neueinrichtung oder nur neuer Farbtupfer in den eigenen Räumlichkeiten, auf Persönlichkeit und Individualität wird viel Wert gelegt.

Vortragsprogramm

Hautnah dabei sind die Fachbesucher bei Vorträgen in der beleuchteten Speakerslounge „Panorama“ von Quickspace. Die Themen sind so vielfältig wie die Kunden selbst. Hierzu gehören unter anderem erleichternde Tipps für den Studioalltag, perfektionierende Techniken oder auch der Weg zum erfolgreichen Beauty Business.

Fachbesucher können ihre Eintrittskarte kostenlos für sich und eine Begleitperson bestellen (über www.beautylive.eu, zwei Tickets je Gewerbenachweis möglich).

Als Nachweis gilt wahlweise:
  • Mitgliedskarte der Handwerkskammer
  • Gewerbeschein / Ausbildungszeugnis (Kopie)
  • Bestätigung des Dienstgebers
  • Zertifikat

