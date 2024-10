Baumesse Kalkar 2025 in der Messehalle am Wunderland war wieder wunderbar

„Es war wieder wunderbar im Wunderland. Wir haben eine wirklich gute Baumesse Kalkar erlebt. Mit über 130 ist die Ausstellerzahl weiter nach oben geklettert, und wir hatten auch ein Plus bei den Besucherzahlen“, resümierte Baumesse-Marketingleiter Tim Erlei zum Abschluss der Messe. Mehr als 14.100 Menschen hatten zwischen Freitag und Sonntag, 25. bis 27. Oktober 2024, den Weg in die Messehalle am Wunderland gefunden.Damit bewährte sich ein weiteres Mal der besondere Ansatz der veranstaltenden BaumesseE GmbH. Vor der Baumesse Kalkar hatten viele Hausbesitzerinnen und -besitzer sowie Mieterinnen und Mieter aus der Region persönliche Einladungen zur Baumesse erhalten. „Diese persönliche Ansprache“, erklärte Tim Erlei, „ist sehr effektiv. So werden Verbraucherinnen und Verbraucher, die konkrete Bau-, Renovierungs- oder Energiesparprojekte planen, auf uns aufmerksam und kommen schließlich auch zur Baumesse. Die Aussteller schätzen dieses investitionsbereite und interessierte Publikum sehr.“Die regionale Publikumsmesse für Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen ist im Kreise der 18 Baumessen der BaumesseE GmbH in ganz Deutschland etwas Besonderes. Nicht nur, dass sie in einer besonders attraktiven Messehalle ausgerichtet wird, vor allem ist das Ausstellerfeld dort traditionell besonders vielfältig. So zeigten zwar mehr als 20 Unternehmen dem Trend gemäß ihre Angebote rund um Photovoltaik, Solarenergie und alternative Energieerzeugung, es kamen aber auch Besucher voll auf ihre Kosten, die ihre Bäder sanieren wollten, Dachdecker benötigten, Mauerwerksanierungen planten, Informationen zu einbruchsicheren Fenstern und Türen suchten oder nach Inspirationen zur Gartenverschönerung Ausschau hielten.Eine weitere Besonderheit der Baumesse Kalkar ist das große Angebot an übergreifenden Informationen. Dazu trägt natürlich zuvorderst das kostenfreie Fachvortragsprogramm bei. Im Vortragsraum gleich beim Messe-Restaurant erfuhren die Zuhörenden Wissenswertes zu Förderprogrammen, zu Schimmelsanierung, zur Baufinanzierung und zum Einbruchschutz und natürlich auch zu alternativer Energieerzeugung, von der Erdwärme bis hin zur Sonnenenergie. Ergänzend boten in der Messehalle zahlreiche Beratungsagenturen ihre Dienste an. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale war genauso vertreten wie örtliche Kreditinstitute und Bausparkassen.Interessante Einblicke in das Angebot der örtlichen Bauwirtschaft erhielten die Besucher wiederum auf dem Gemeinschaftsstand „Marktplatz Kalkar“. Bereits zum achten Mal zeigten dort unter Federführung der Wirtschaftsförderung Kalkar lokale Unternehmen der Bauwirtschaft, was sie zu bieten hatten. Mitarbeitende der Stadtverwaltung gaben Auskunft darüber, wo am Ort Neubaugrundstücke zur Verfügung stehen. Auch die Tourist-Information beteiligte sich am Marktplatz Kalkar.Nähere Informationen zur Baumesse Kalkar gibt es hier: https://www.baumesse.de/... Die BaumesseE GmbH ist der größte Veranstalter von regionalen Publikumsmessen rund um die Bereiche Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen. Das Münsteraner Unternehmen richtet seine Baumessen jährlich in Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Braunschweig, Darmstadt, Dortmund, Essen, Göttingen, Halle/Westfalen, Hofheim, Kalkar am Niederrhein, Landau in der Pfalz, Lingen, Mönchengladbach, Münster, Offenbach, Paderborn, Pforzheim und Rheda-Wiedenbrück aus.