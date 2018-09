Auf der Binnenschifffahrtsfachmesse „Shipping Technics Logistics“ drehte sich alles um das Thema Umwelt

28.09.18

Dienstag, 24. September 2019: 11.00 bis 19.00 Uhr

(Dock & Rock Party ab 21.00 Uhr in der Schiffsbar)

Mittwoch, 25. September 2019: 11.00 bis 17.00 Uhr

Für die Teilnehmer der Fachmessegingen in dieser Woche kommunikative Tage im Messe- und Kongresszentrum Kalkar zu Ende. Die einzige Fachmesse für die Binnenschifffahrt in Deutschland befasste sich in diesem Jahr mit dem topaktuellen Themasowie den damit zusammenhängenden Chancen und Risiken für die Branche. Im gut besuchten Vortragsraum in der Halle am zweiten Messetag gaben diverse Fachleute Einblicke in ihre Spezialgebiete wie u.a. die Entgasung von Binnnenschiffen, Abgasnachbehandlungen, Retrofit & Neubauten oder auch umweltfreundliche Motoren. Ergänzend wurde im Forum der Deutschen Binnenschifffahrt über ein Update der EU-Motorenrichtlinie sowie neue Kraftstoffe diskutiert.4749 Fachbesucher und rund 200 Aussteller sahen die STL wieder als hervorragende Plattform für Präsentationen, tiefgreifende Gespräche, Terminplanungen und mögliche Geschäftsanbahnungen.Der erste Tag der Fachmesse fand ein kommunikatives und gleichzeitig gemütliches Ende bei der bereits etabliertenin der Schiffsbar. Die beliebte Netzwerkveranstaltung bot den idealen Rahmen für diverse Gespräche, für welche die Aussteller tagsüber untereinander kaum Zeit fanden. Auch gesellten sich Besucher hinzu, die zuvor eine VIP-Einladung erhalten hatten. Das Get Together der Profis wurde organisiert durch die Gebrüder Wittig und Leon Westerhof (Projektmanager der Messe Kalkar).Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest. Die