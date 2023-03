Ab dem 1. April pulsiert in Kernie´s Familienpark wieder das Freizeitpark-Leben

So manch eine(r) würde bei schönstem Sonnenschein gerne spontan dem Wegweiser Richtung „Wunderland Kalkar“ folgen, um einen lustigen Tag in Kernie´s Familienpark zu verbringen - oder doch wenigstens mit Begeisterung Mäuschen spielen, wie die Saisonvorbereitungen voranschreiten. Vorfreude ist halt immer noch die schönste Freude. Außenstehende wären in jeder Hinsicht überrascht, wie viel Equipment fürs „Auf Vordermann bringen“ benötigt wird. Schließlich erstreckt sich das gesamte Wunderland über eine Fläche von 55 Hektar. Dies entspricht rund 80 Fußballfeldern. Kernie´s Familienpark nimmt hiervon zwar nur einen Teil ein, dennoch muss ganz schön viel Gartenschlauch ausgerollt werden, um notwendige Reinigungsarbeiten auszuführen.Lange dauert es in der Tat nicht mehr, bis die Fahrgeschäfte dort Groß und Klein erneut zu wilden Fahrten, schwindelig-spaßigen Runden oder luftigen Rundflügen einladen. Noch einige Wartungsarbeiten, ein paar Pinselstriche und letzte Bestellungen undkann kommen.Hier werden große Träume kleiner (3 bis 12-jähriger) Besucher wahr. Und bestimmt auch die des ein oder anderen ErwachsenenOb Adrenalinjunkie, Nostalgiefreund oder Coasterfan… hier bekommt jede(r) das, was er/sie verdient. Spaß hoch zehn und eine ganze Menge Abwechslung. Kartbahn, Merry Go Round, Atlantis, Achter- und Wildwasserbahn, 58 Meter hoher Vertical Swing und Piratenschiff sind nur einige der Höhepunkte, die unvergessliche Stunden versprechen. Nach Anmeldung darf sogar der Kühlturm erklommen werden. Klettern im nie ans Netz gegangenen Kernkraftwerk - DAS gibt es sonst nirgendwo!Wer schon einmal im Park war, weiß: Auf dem Dach des Brüter-Museums geht es zweifach hoch hinaus. Mutige nutzen hierzu die Disk'O'-Scheibe, Panoramaliebhaber das Mini-Riesenrad. Im Gegenzug dazu bringt die Megarutsche vor dem Gebäude einen schnell und schwungvoll wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Teetrinker (und auch alle anderen) drehen Runde um Runde in den Teetassen, Tierliebhaber zieht es eher zu den fliegenden rosa Elefanten. Klettermaxe kommen neuerdings übrigens noch mehr auf ihre Kosten. Neben dem allseits beliebten Jungletown und den Hüpfkissen verleitet der neue Kletterberg zu Kletterhöchstleistungen. Wer ihn wohl bezwingt? Er wird am 1. April offiziell mit einer kleinen Challenge eröffnet.Die Auswahl ist bunt und vielseitig. Auch für die Jüngsten. Auf sie wartet der Kinderpark mit unter anderem Rio Grande Bahn, Pony Train und Clown Around. Hier ist Größe keine Frage, denn Begrenzungen gibt es in diesem Parkabschnitt nicht. Auch in das neue Spiegelhaus mit Zerrspiegeln nahe der Promenade sollte jede(r) mal einen Blick werfen. Da hüpft das Entdeckerherz gleich nochmal etwas höher.versetzt auch in dieser Saison alle in großes Staunen. Mal kommt er jonglierend daher, an anderen Tagen lässt er Dinge verschwinden oder hat nur noch die Hälfte seiner Körpergröße. Da klatscht auch gerne Maskottchen Kernie Beifall. Er ist Eddies größter Fan.An der Rheinufer Beachbar gibt es nicht nur einen super Ausblick auf den Rhein und Sand, der die nackten Füße umschmeichelt - hier weht ab und zu sogar ein herrlich frisches Lüftchen. Perfektes Strandfeeling ist also obendrein garantiert.Selbstverständlich kann der Besuch in Kernie´s Familienpark auch wieder mit einer Übernachtung in einem der sechs Hotels des Wunderland Kalkar ergänzt werden. Eine Vielzahl an All-inklusive-Arrangements steht zur Verfügung. Für Tagesausflüge und Mini-Urlaube könnte es kein besseres Ziel als Kernie´s Familienpark im Wunderland Kalkar geben.(ideal geeignet für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren)Kernie's Familienpark und die Außenanlagen sind ab dem 01. April geöffnet.Die genauen Öffnungszeiten sind unter folgendem Link einsehbar:Personen ab 1,30 m/ Personen mit Behinderung* ab 27,50 €Kinder bis 1,29 m/ Personen mit Behinderung* ab 22,50 €Kinder 0 bis einschl. 2 Jahre GratisErwachsene 65+ ab 22,50 €Nachmittagsticket (letzte drei Stunden - siehe Öffnungszeiten) 15,50 €Gruppen ab 20 Personen (online) ab 22,50 €Schulklassentarif (telefonisch) 15,50 €Kidsparty (online) ab 22,50 €Parkgebühr pro Tag und Auto online 6,00 €/ Kasse 7,50 €(Inbegriffen sind mehr als 40 Attraktionen und Spielgeräte, Pommes frites, Eis, Softgetränke, Kaffee und Tee.) https://www.wunderlandkalkar.eu/... ->(Preise unter Vorbehalt)Die neue Saison in Kernie´s Familienpark wird einfach großartig - schließlich warten wieder tolle Events auf Groß und Klein. Jedes hat dabei seine speziellen Highlights zu bieten. Ob auf „Goldsuche“ mit dem Osterhasen, auf Streifzug mit bekannten Superhelden, hüfteschwingend zu brasilianischen Klängen durch den sommerlichen Park oder gruselnd unterwegs im Halloween-Geisterhaus… es wird in jedem Fall ein Erlebnis werden! Klar, dass Maskottchen Kernie da mit von der Partie sein will.Saisoneröffnung von Kernie´s FamilienparkEndlich wieder raus, rumtoben, Spaß haben. Wo ginge das besser als in Kernie´s Familienpark?! Dieser öffnet am 1. April seine Tore zur Saison 2023. Mehr als 40 Attraktionen und Spielgeräte lassen das Abenteuerherz höherschlagen. Achterbahn, Riesenrutsche und Co. warten bereits - aber auch die Kleinsten werden den größten Spaß erleben. Und zur Stärkung gibt es unbegrenzt Pommes, Eis und Softgetränke.OsternHallo Osterhase, auch hier? Schnell hinterher, bevor er davonhoppelt. Das könnte passieren - er ist nämlich auf der Suche nach dem „Goldenen Osterei“. Natürlich gibt es an Ostern - neben unbegrenztem Spaß auf unzähligen Attraktionen - ebenfalls Entertainment, Animation und so einige Überraschungen.SuperheldentagMutig, stark und stets einsatzbereit. Das sind die Superhelden, die Maskottchen Kernie am Superheldentag bei sich im Park begrüßen darf. Ob mit wehendem Umhang, Maske oder Tarnanzug… sie sorgen für Recht und Ordnung. So manch einer ist sogar in geheimer Mission unterwegs. Verstärkung bekommen Sie von einigen Cosplayern, die ebenfalls auf der Seite des Guten stehen. Bösewichte haben hier keine Chance!Das große Sommerfest(16.00 bis 20.00 Uhr)Sonnenschein, brasilianische Klänge, Trommelspaß… und von der Rheinufer Beachbar her weht die ein oder andere kühle Brise. Zeit für einen abwechslungsreichen Ausflug in Kernie´s Familienpark, Zeit für „Das große Sommerfest“! Neben Nervenkitzel und Fun in mehr als 40 Attraktionen gibt es an zwei Tagen spannende Walking-Acts, Live-Musik und vieles mehr zu erleben. Pommes frites, Eis und Erfrischungsgetränke sind natürlich wieder im Preis inbegriffen und können den ganzen Tag genossen werden. Kernie´s Familienpark hat an beiden Tagen regulär bereits ab 10.00 Uhr geöffnet. Das große Sommerfest mit Programm beginnt um 16.00 Uhr und endet um 20.00 Uhr.Halloween(10.00 bis 18.00 Uhr)Ein spitzer Schrei, ein kalter Hauch im Nacken und glühende Augen im Nebel… an Halloween sollten sich sowohl Groß als auch Klein in Kernie´s Familienpark gut in Acht nehmen. Zwischen 10.00 und 18.00 Uhr ist niemand sicher vor den Gespenstern, Hexen und Monstern, die ihr Unwesen zwischen den Attraktionen und im Geisterhaus treiben. Aber keine Angst, diese sind eigentlich ganz handzahm und wollen nur ihren Schabernack mit den Gästen anstellen. Darüber hinaus gibt es wieder brodelnde Hexenkessel, schaurige Kürbisschnitzereien und ganz viel familienfreundliches Entertainment!Mega-Gruselalarm gibt es in den Abendstunden übrigens auch für die Älteren - beim HalloweenFestival für Erwachsene. Infos hierzu folgen.Großes Jahresabschlussfestival (Infos folgen)