„4x4 rhein-waal“ – DAS Event für Offroad- und Abenteuer-Fans

Die 4x4 rhein-waal ist am Niederrhein bereits eine Institution in der Offroad-Szene! In diesem Jahr findet sie am Freitag, den 15. März und Samstag, den 16. März von jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr statt - am Sonntag, den 17. März von 10.00 bis 17.00 Uhr. Sie ist eine Veranstaltung, die das ganze Potential der Messe Kalkar auszunutzen weiß: Um die 100 Aussteller*innen präsentieren in den Hallen und auf dem Freigelände mehreren tausend Besuchern aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland alles rund ums Reisen jenseits der Straßen und ausgetretener Pfade. Sie ist quasi der inoffizielle Kick-Off in die Offroad-Saison. Ein Muss für alle allradbestückten Abenteuerfans - und ganz sicher auch für solche, die es noch werden wollen.Ob Fahrzeuge und ihre Ausstattung, Überlebensausrüstung oder mobile Küchen - für jeden ist etwas dabei. Selbstverständlich gehört auch eine gut ausgearbeitete Reiseplanung dazu. Der Weg über Sand, Kies, Schlamm, Schnee, Flussbetten, Felsen oder anderes natürliches Gelände will schließlich gut durchdacht sein. Hinzu kommt eine Action Area, auf der Allrad-Profis ihr Können zeigen und mit Interessenten eine Runde im unwegsamen Gelände drehen können. Da darf auch gerne mal der Matsch fliegen und der Auspuff qualmen.Die große Wiese neben der Messe wird für drei Tage ein Camp Site, auf dem sich die Besucher jeden Alters kennenlernen, sich austauschen und gegenseitig ihre Wohnmobile zeigen können. Hier werden Freundschaften in familiärer Atmosphäre geknüpft und der ein oder andere gemeinsame Tripp bereits ins Auge gefasst.Hoher Erlebnisfaktor, viel Inspiration und noch mehr Spaß… das ist die 4x4 rhein-waal. Tageskarten kosten 15 Euro, das „Full weekend”-Ticket inklusive Camping 90 Euro. Es wartet ein Wochenende, das Weltreisenden ebenso viel zu bieten hat, wie abenteuerlustigen Familien mit Kindern.Eine vorherige Camping-Anmeldung zwecks Planung wird erbeten. Alternativ ist selbstverständlich auch eine Übernachtung in einem der Hotels des Wunderland Kalkar möglich (booking@wunderlandkalkar.eu).Freitag, 15. März 2024 (10.00 bis 18.00 Uhr)Samstag, 16. März 2024 (10.00 bis 18.00 Uhr)Sonntag, 17. März 2024 (10.00 bis 17.00 Uhr)Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkarab 16 Jahre: 15,00 €0 - 15 Jahre: 0,00 €Parkplatzgebühr:7,50 €Hier können auch die diesjährigen Aussteller eingesehen werden: www.4x4-rhein-waal.de/...