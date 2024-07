World Vision zur Welt-Aids-Konferenz: "Ausgerechnet Kinder sind die am stärksten benachteiligte Gruppe"

Nach heute veröffentlichten Zahlen von UNAIDS stirbt weltweit jede Minute ein Mensch an den Folgen der Immunschwäche AIDS. Noch immer sind die Zahlen der Infizierten in afrikanischen Ländern hoch, besonders stark gestiegen sind sie in Osteuropa und Zentralasien. Der Report wurde heute bei der Welt-Aids-Konferenz in München vorgestellt. Der Gesundheitsexperte von World Vision, Marwin Meier, kommentiert:



„Jetzt müssen die entscheidenden politischen und finanziellen Weichen gestellt werden, damit die Zahl der Infizierten deutlich gesenkt werden kann. Dazu gehört, dass der Zugang zu lebensrettenden Medikamenten auch in ärmeren Ländern gesichert werden kann. Und dafür brauchen diese Länder finanzielle Unterstützung. Ausgerechnet Kinder sind die am stärksten benachteiligte Gruppe, wenn es um die Versorgung mit wirksamen Mitteln gegen diese Krankheit geht. AIDS ist ein weltweites Problem. Wir können es in den Griff bekommen – aber nur gemeinsam.“



ACHTUNG REDAKTIONEN: Marwin Meier ist bei der Welt-Aids-Konferenz in München und steht für Interviewanfragen zur Verfügung. Erreichbar unter: 0151 1620 5884

(lifePR) (