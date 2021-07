World Vision: Bewaffneter Konflikt im Norden Mosambiks zwingt immer mehr Menschen zur Flucht

World Vision Deutschland e.V.

World Vision ist eine unabhängige christliche Kinderhilfsorganisation mit über 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Nothilfe. Unser Fokus liegt darauf, den am stärksten gefährdeten Kindern Chancen zu bieten, ein erfülltes Leben zu führen. In rund 100 Ländern arbeiten wir mit Spenderinnen und Spendern, Kindern und Jugendlichen, Dorfgemeinschaften, Regierungen und vielen Partnern transparent zusammen, um nachhaltig Armut und Ungerechtigkeiten zu überwinden. World Vision Deutschland e.V. führt derzeit 280 Projekte in 48 Ländern durch und erreicht damit rund 16 Millionen Menschen. Mit der Kampagne "It Takes a World to end Violence against Children" (deutsch: Jeder Einzelne zählt um Gewalt gegen Kinder zu beenden) setzt sich World Vision dafür ein, Gewalt gegen Kinder in jeder Form zu beenden.