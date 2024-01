Ukraine: Schneestürme und Stromausfälle beeinträchtigen Winterhilfe / Schutzräume für Kinder finden großen Anklang

In den vergangenen zwei Tagen herrschten in der Ukraine und im Nachbarland Moldawien, das mehr als 112 000 ukrainische Flüchtlinge beherbergt, extreme Wetterbedingungen mit Temperaturen von bis zu -15 Grad. Berichten zufolge sind über 1 000 Städte und Dörfer in den neun Regionen der Ukraine ohne Strom.Viele Haushalte nutzen Generatoren, um sich während der vielen Stunden ohne Heizung oder Strom warm zu halten. Für diejenigen, die keinen Zugang zu alternativen Stromerzeugungsquellen haben, ist die Lage viel ernster. Neben der Energieknappheit gibt es auch Probleme mit der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung, verstärkt durch die zunehmenden Angriffe."Die östlichen Regionen sind nach wie vor am stärksten von Stromausfällen und unzureichender Wasserversorgung betroffen", berichtet Iryna Chernysh, Projektleiterin von World Vision in Dnipro. Die Kinderhilfsorganisation setzt inzwischen 70 Prozent ihrer Hilfsprogramme in Gebieten nahe der Frontlinien um und hält unter anderem in Dnipro Hilfsgüter vorrätig, um schnell nach Bedarf Hilfspakete auf den Weg bringen zu können. Von dieser Infrastruktur profitiert auch die aktuell dringend benötigte Winterhilfe, die seit Wochen auf Hochtouren läuft. „Manche Lieferungen erreichen wegen des Wetters und fortdauernder Angriffe einige Tage später als geplant ihr Ziel“, erklärt Iryna Chernysh. „Unsere Arbeit erfordert sowohl eine gründliche Planung als auch eine flexible Anpassung der logistischen Strategien und eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften, um die bedürftigen Menschen zu erreichen. Wir sind aber entschlossen, trotz der schwierigen Bedingungen dorthin Hilfe zu bringen, wo sie gebraucht wird.“Die Winterhilfe von World Vision umfasst neben Bargeldunterstützung zur Deckung der Grundbedürfnisse auch Ausrüstung zum Schutz vor Kälte und zur Stromversorgung. Mit Unterstützung von Aktion Deutschland Hilft und der ukrainischen Partnerorganisation Divchata verteilt World Vision beispielsweise aktuell 500 Hilfspakete in den Bezirken Charkiv und Dnipro. Diese enthalten jeweils eine Mütze, einen Schal, warme Socken, eine Thermoskanne und eine Powerbank. "Im Rahmen des Projekts werden wir Kinder auch mit warmer Unterwäsche ausstatten“, sagt Chernysh. Unterkünfte für geflüchtete Menschen wurden bereits vor Wintereinbruch mit Generatoren und Brennstoff sowie Decken und anderer Ausstattung unterstützt.Schutz vor Kälte und zugleich Entlastung vom Stress im Kriegsalltag bieten Kinderbetreuungszentren, die verschiedene Partner-Organisationen von World Vision sowohl in der Ukraine als auch im Nachbarland Moldawien betreiben. Mit Spenen aus Deutschland konnten mehrere neue Zentren im Dezember ihre Arbeit aufnehmen, unter anderem in den Regionen Charkiw und Dnipro. „Wir bekommen viel positives Feedback dazu: sowohl die Kinder selbst als auch ihre Eltern sind glücklich über die angebotenen kreativen Aktivitäten und Lernhilfen, weil viele Kinder keinen regulären Schulunterricht besuchen können und sich jetzt im Winter noch weniger draußen aufhalten können“, erklärt Projektleiterin Irina Chernysh. „Wenn es den KIndern gut geht, schöpfen auch ihre Familie neue Hoffnung und Kraft."PAX-Bank eGIBAN DE72 3706 0193 4010 5000 07BIC GENODED1PAX