PM International Vertriebspartner geben Kindern die Wahl - für eine bessere Zukunft

Kurz vor Weihnachten kann die Kinderhilfsorganisation World Vision tausenden Mädchen und Jungen hoffnungsvolle Nachrichten überbringen: mehr als 100 Führungskräfte und Vertriebspartner von PM International werden sich ab dem kommenden Jahr als „Wunschpatinnen“ und „Wunschpaten“ persönlich für gute Zukunftsaussichten der Kinder in ärmeren Regionen der Welt einsetzen. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, zwei Hilfsprojekte für Regionen in Tansania und Kenia mit World Vision durch 1.000 zusätzliche Patenschaften zu unterstützen.„Unser langjähriger Kooperationspartner gibt damit ein gutes Beispiel, wie soziales Engagement in einem Unternehmen gefördert und eine attraktive persönliche Note bekommen kann“, erklärt Juliana Gössmann, Senior-Advisor Philanthropie bei World Vision Deutschland.Vicki Sorg, die Botschafterin der Stiftung "PM We Care" von PM International, hatte die Führungskräfte bei einem Leadership-Kongress in Berlin persönlich dazu eingeladen, „Wunschpate“ eines Kindes zu werden. Das Besondere daran:„Indem wir Kindern die Wahl geben, fördern wir ihr Selbstbewusstsein und ermutigen sie dazu ihre Lebenschancen aktiv mitzugestalten“, erläutert Juliana Gössmann. „Ein persönlicher Kontakt zu einer Führungskraft kann diesen Effekt natürlich verstärken, wenn beide Seiten das wollen.“ Die Hilfe komme in jedem Fall nicht nur dem einzelnen Kind, sondern allen Kindern, sowie auch den Familien und den Gemeinschaften in einer Region zugute, da World Vision mit den Patenschaften umfassende und nachhaltige Entwicklungsarbeit finanziert.„5.200 Patenkindern eine Zukunft zu geben ist fantastisch und wir kommen unserem langfristigen Ziel von 10.000 Patenschaften jedes Jahr näher“, hob Vicki Sorg hervor, als sie dem Vorstandsvorsitzenden von World Vision, Christoph Waffenschmidt einen symbolischen Scheck von 1.872.000 Euro überreichte. Durch Berichte und Besuche vor Ort verfolgen Teams von PM International den Fortschritt der geförderten Projekte und der Kinder. In diesem Jahr konnten sie in Simbabwe miterleben wie positiv sich der neu geschaffene Zugang zu sauberem Wasser auf den Schulbesuch und auch auf die Gesundheit und Hygiene in den Familien auswirken.„Wie fest Sie zu Ihrer Selbstverpflichtung stehen und wie innovativ Sie es umsetzen ist sehr beeindruckend“, bedankte sich Christoph Waffenschmidt. Führung zu übernehmen sei eine Verantwortung, die weit über das Geschäft hinausgehe.Weitere Informationen unter: