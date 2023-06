Meilenstein erreicht: PM-International übernimmt 6.000te Patenschaft bei World Vision

Anlässlich seines 30. Geburtstags hat das Unternehmen PM-International bekannt gegeben, dass es über seine Charity-Stiftung „PM We Care“ weitere 800 Kinderpatenschaften bei der Kinderhilfsorganisation World Vision übernimmt. Damit finanziert das Unternehmen nun weltweit 6.000 Patenschaften, durch die zehntausende Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung gefördert werden können.„Wir sind sehr dankbar dafür, in PM-International seit 20 Jahren einen Partner zu haben, der mit anhaltendem, ungewöhnlich großem und persönlichen Engagement unsere Vision unterstützt, dass jedes Kind auf der Welt die Chance bekommen sollte, seine Potentiale voll zu entfalten“, sagte Christoph Hilligen, Vorstand von World Vision Deutschland, bei der Bekanntmachung im Rahmen der Jubiläumsfeier von PM-International in Mannheim.Die Zusammenarbeit erstreckt sich heute auf 21 Länder und 47 Projekte. Da die Patenschaftsbeiträge (je Patenschaft 30 Euro im Monat) in breit gefächerten Entwicklungsprogrammen eingesetzt werden, kommen sie nicht nur einzelnen Kindern zugute; vielmehr verbessern sie umfassend die Lebensbedingungen ganzer Gemeinschaften. Und dies in Regionen, die beispielsweise unter Wassermangel, Ernährungsproblemen und tiefer Armut leiden.„Ein so nachhaltiges Engagement bringt viele Gewinner hervor“, so Hilligen. „Daher beglückwünschen wir alle, die einen Anteil an dem Erfolg des wachsenden Unternehmens und den damit ermöglichten Wirkungen der Arbeit von World Vision haben.“Zu den Gewinnern zählen mehr als 17.000 Schülerinnen und Schüler sowie 75 Schulen, die mit diversen Bildungsangeboten und Lernmaterialien unterstützt wurden. Tausende besonders vom Schulabbruch gefährdete Mädchen und Jungen wurden zudem während der Covid-Pandemie darin unterstützt, ihre Ausbildung fortsetzen zu können – etwa Kinder mit Behinderungen, Kinder ethnischer Minderheiten oder Jugendliche, die unter Druck gerieten, für Geld arbeiten zu müssen.Die Projekte statteten bis jetzt auch 18 Gesundheitszentren aus und verschafften mehr als 137.000 Menschen Zugang zu medizinischen Hilfen wie zum Beispiel Behandlungen gegen Unterernährung oder auch vorbeugenden Maßnahmen gegen Krankheiten. Rund 16.500 Jugendliche und Erwachsene wurden dabei unterstützt, ein Einkommen zu erwirtschaften oder ihre wirtschaftlichen Aktivitäten produktiver zu machen.Bei mehreren Projektbesuchen überzeugte sich PM-Internationals Charity-Botschafterin Vicki Sorg von den Projektfortschritten und ihren vielfältigen Wirkungen. Sie nahm sich auch die Zeit, den Alltag der Familien kennen zu lernen und den VertreterInnen der Gemeinschaften zuzuhören, die partnerschaftlich mit World Vision die Projekte planen und umsetzen. Partner und Kunden von PM-International werden durch die engagierte Botschafterin mindestens virtuell regelmäßig „mit auf die Reise genommen“.Vicki Sorg: „Wir sind stolz auf unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte und freuen uns auf weitere Kapitel darin. Die Begleitung der World Vision-Patenkinder auf ihrem Weg in ein Leben voller Möglichkeiten passt sehr gut zur Reise unseres Unternehmens, das sich vorgenommen hat, die Lebensqualität vieler Menschen überall auf der Welt zu verbessern. “PM-International entwickelt und vertreibt unter der Eigenmarke FitLine Produkte für Gesundheit, Fitness und Schönheit und schenkt seinen Patenkindern mit jedem verkauften Produkt bessere Zukunftschancen.Mehr Informationen zu Unternehmenskooperationen bei World Vision: https://www.worldvision.de/spenden/foerdern-und-vererben/unternehmen Mehr Informationen zu PM We Care: https://www.pm-international.com/...