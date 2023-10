Janine Lietmeyer wird Vorständin bei World Vision Deutschland

Janine Lietmeyer wird ab 1. März 2024 dem Vorstand von World Vision Deutschland e.V. angehören. Das Präsidium berief die 44jährige in das operative Leitungsgremium der Kinderhilfsorganisation. Als erstes weibliches Vorstandsmitglied wird Janine Lietmeyer die internationalen Programme und die politische Arbeit verantwortlich leiten. Dem Vorstand gehört außerdem auch Christoph Hilligen an.



Janine Lietmeyer arbeitet aktuell als Programmdirektorin bei Malteser International. Die Politologin leitete zuvor den Regionalbereich der Malteser für den Nahen Osten und baute auch die Arbeit der Organisation in der Ukraine auf.



„Wir freuen uns, dass Janine Lietmeyer mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Programmarbeit in verschiedenen Leitungspositionen mitbringt und insbesondere die humanitäre Hilfe aus vielen Einsätzen vor Ort gut kennt“, sagte Ariane Massmann, Vorsitzende des Präsidiums von World Vision Deutschland. „Sie wird diese Expertise bei uns einbringen, um mit uns noch mehr Kindern in den entlegensten und gefährlichsten Regionen der Welt eine Zukunft zu ermöglichen.“



„Unsere Welt hat noch einen weiten Weg vor sich, um jedem Kind die Chancen zu geben, die es verdient – ich kann mir keine bessere Aufgabe vorstellen, als diesem Ziel zusammen mit der großen Gemeinschaft von World Vision näher zu kommen“, sagt Janine Lietmeyer.



World Vision Deutschland konnte im vergangenen Jahr mehr als 11 Millionen Menschen durch Entwicklungsprogramme, humanitäre Hilfe und Projekte zur Kinderförderung unterstützen. Im Verbund mit weiteren World Vision-Werken setzt sich die Hilfsorganisation in rund 100 Ländern für das nachhaltige Wohlergehen von Kindern durch Überwindung von Armut und Ungerechtigkeiten ein.