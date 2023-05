wissner-bosserhoff ist Partner der Pflege im Bereich der stationären Altenpflege

Erfolgreicher Auftritt auf der Altenpflege 2023 in Nürnberg

Vom 25. bis 27. April präsentierte wissner-bosserhoff seine Pflegebetten und digitalen Lösungen auf der Nürnberger Messe.



Nürnberg, April 2023 –Die Messe hat eindrucksvoll untermauert, dass die stationäre Altenpflege neue Herausforderungen an Pflegekräfte, Betten und Pflegeprozesse stellt. "Mit unseren digitalen Pflegeassistenten und der neuen Bettenplattform sentida sc ermöglich wir die notwendige Digitalisierung in der Pflege. Unsere Systeme unterstützen das Pflegepersonal, übernehmen Dokumentationsaufgaben und schaffen Komfort für die Bewohner. Die Messe hat gezeigt, dass sich die Investitionen in Technologie auszahlen und gleichzeitig das traditionelle Geschäft stimulieren." so Rolf Christoph Haase, Leiter Produktmanagement und Marketing der wissner-bosserhoff GmbH.



Auch die Entwicklungen im Bereich e-Commerce stieß auf großes Publikumsinteresse. Ab Sommer können die Kunden mit einem 3D-Bettenkonfigurator bereits vor dem Kauf sehen wie ihr konfiguriertes Wunschbett in verschiedenen Designs, Dekoren und unterschiedlichen Ausstattungsoptionen aussehen wird.



Die ausgestellten Pflegebetten waren ständig von Besuchern umringt. Insbesondere die Produktdemonstrationen mit dem digitalen Pflege-Assistenten SafeSense® 3 und das intelligente Premium-Pflegebett sentida 7-i waren sehr gefragt. Einhellige Meinung unter dem Fachpublikum: Viele der neuen Produktfeatures sind verlässliche Lösungen zur Entlastung des Pflegepersonals und helfen dabei, wertvolle Pflegezeit zu gewinnen.



Dank einer offenen Schnittstellenstruktur, ist der Kunde zum Beispiel in der Lage Daten von den Produkten in seine Dokumentationssoftware zu übertragen. Das bedeutet zusätzliche Zeitersparnis, mehr Zeit für die Pflege der Bewohner und eine Reduzierung von möglichen Fehlerquellen.