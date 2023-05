Auszeichnung für sentida sc und SafeSense® 3

Die Smart Care Produkte von wissner-bosserhoff erhalten den Eldercare Innovations Award 2023

Im Rahmen der Messe Ageing Asia in Singapur wurden bereits zum 11. Mal die Eldercare Innovations-Awards verliehen. wissner-bosserhoff hatte sich mit seinem Pflegebett sentida sc im Verbund mit dem digitalen Pflegeassistenten SafeSense® 3 beworben und erhielt den Award in der Kategorie "Best Smart Care Technology Product". In dieser Kategorie werden, so der Veranstalter, Produkte ausgezeichnet, die sich als Innovation in der Pflegetechnologie erweisen, da sie Unabhängigkeit, Gesundheitsüberwachung und betriebliche Effizienz ermöglichen.



Insgesamt wurde wissner-bosserhoff sogar in 4 Kategorien des im Asien-Pazifik-Raum renommierten Awards, der auch als "Oscar der Altenpflege" bezeichnet, wird nominiert.



"Wir sind überglücklich, dass wir bei der diesjährigen Ageing Asia den Preis für das beste Smart Care Technology Produkt gewonnen haben. Die lange Nacht hat sich gelohnt, da wir in insgesamt 4 Kategorien angetreten sind. Es war ein langer, aber erfolgreicher Tag für uns und wir gratulieren allen nominierten Finalisten!", sagte Melvin Kong, Area Sales Manager von wissner-bosserhoff nach der Preisverleihung.



Die Messe Ageing Asia fand am 24. und 25. Mai bereits zum 14. Mal im bekannten Marina Bay Sands Hotel in Singapur statt, in diesem Jahr unter dem Motto “Celebrating Life and Longevity”. Während der beiden Messetage konnten die Besucher mehr als 100 Vorträge verfolgen und über 100 Aussteller an Ihren Messeständen besuchen. Auch wissner-bosserhoff war mit einem Messestand vertreten und stellte dort natürlich die nominierten Produkte sentida sc und SafeSense® 3 sowie - und das weltweit das erste Mal überhaupt - das neue Pflegebett movita sc.