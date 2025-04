Tourismus-Rückgang in den USA: Deutscher Ferienhausvermittler in Florida schlägt Alarm

Die Tourismusbranche in den USA steht unter Druck: Rückläufige Einreisezahlen, geopolitische Unsicherheiten und eine spürbare Zurückhaltung bei der Reisebuchung lassen Unternehmerinnen und Unternehmer zunehmend besorgt in die Zukunft blicken. Einer von ihnen ist der gebürtige Augsburger Marco Wischmeier, der seit 17 Jahren Ferienhäuser in Florida vermietet und aktuell einen deutlichen Buchungseinbruch aus Europa – insbesondere aus Deutschland – verzeichnet.



„Eigentlich müsste um diese Zeit alles ausgebucht sein“, erklärt Wischmeier im Interview mit FOCUS online. „Aber die Straßen sind leer, der Tourismus ist am Boden.“ Der Unternehmer betreibt unter dem Markennamen [email=https://wischis-florida.com/]Wischis Florida Home[/email] rund 40 Ferienhäuser in Cape Coral, Fort Myers und Naples. Neben der Vermietung ist er auch als Immobilienmakler tätig.



Laut aktuellen Daten der International Trade Administration ist die Zahl der ausländischen Besucher in den USA im März 2025 um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen – aus Deutschland sogar um 28 Prozent. Für Anbieter wie Wischmeier, die stark vom internationalen Tourismus abhängen, ist das ein harter Schlag.



„Wir hatten immer extrem viele Buchungen aus Deutschland. Jetzt gibt es kaum noch Vorbuchungen“, sagt er. Gründe sieht er unter anderem in der geopolitischen Unsicherheit, Einwanderungsrestriktionen und einer polarisierten politischen Stimmung in den USA.



Preisanpassungen und Appelle



Um auf die neue Marktlage zu reagieren, hat Wischmeier bereits gehandelt: „Wir mussten die Mietpreise um 20 Prozent senken. In diesen Zeiten kann man Gäste nur noch mit Rabatt-Aktionen locken.“ Auch andere große Anbieter wie Disney World bieten derzeit ungewöhnlich hohe Nachlässe an, was das Ausmaß der Krise verdeutlicht.



Wischmeier appelliert deshalb an deutsche Urlauberinnen und Urlauber: „Kommt bitte wieder zurück zu uns nach Florida. Wir vermissen und brauchen euch.“ Trotz aller Herausforderungen glaubt er an die Stärke des Reiseziels: „Floridas Strände, die Sonnenuntergänge, Delfine und die Everglades – das alles bleibt doch wunderschön, egal, wer Präsident ist.“



„Wir haben schon einiges durchgemacht“



Als Unternehmer hat Wischmeier bereits zahlreiche Krisen bewältigt – von Hurrikans über die Ölkatastrophe durch Deepwater Horizon bis zur Corona-Pandemie. „Aber das hier ist anders. Es trifft unsere Branche direkt und langanhaltend.“ Trotz allem bleibt er zuversichtlich und will nicht aufgeben: „Da bin ich durch und durch deutsch – keine Schulden, klare Strukturen. Irgendwie schaffen wir das hoffentlich.“



Für potenzielle Gäste bietet die derzeitige Situation auch eine Chance: Der schwache Dollar macht Reisen in die USA so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Wer schon lange mit dem Gedanken gespielt hat, einen Urlaub im Sunshine State zu verbringen, findet derzeit attraktive Konditionen – sowohl preislich als auch in puncto Verfügbarkeit.

