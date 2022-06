Hongkongs Jubiläum schlägt Wellen in Berlin

Das Wirtschafts- und Handelsbüro Hongkong, Berlin (HKETO Berlin) läutet die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Gründung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) mit einer Fotoausstellung über Filme aus Hongkong ein. Die Ausstellung unter dem Titel „Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema“ wurde am 2. Juni (MESZ) eröffnet.Sie ist vom 2. bis 10. Juni im Studio Cherié in Berlin-Neukölln zu sehen und für alle zugänglich. „Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema“ zeigt die Werke von Jupiter Wong, Wong Wai Lun, Quist Tsang und Sharon Salad und damit einige der bekanntesten Fotografen Hongkongs. Sie erzählt die einzigartige Geschichte des Kinos in Hongkong in den letzten 25 Jahren mit einer neuen künstlerischen Dimension und Faszination, jeweils aus Perspektive dieser vier Personen. „Die Bilder zeigen nicht nur die Entwicklung des Hongkonger Kinos. Sie sind auch Ausdruck der Entwicklung der Stadt, des Lebens ihrer Einwohner sowie deren Träume und Hoffnungen im letzten Vierteljahrhundert“, betonte Jenny Szeto, Direktorin des HKETO Berlin, in ihrer Eröffnungsrede.Unterstützt wird die Berliner Ausgabe von „Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema“ durch das Hong Kong International Film Festival (HKIFF) und Create Hong Kong (CreateHK). Das HKETO Berlin wird die Ausstellung zudem virtuell auf dem Zurich Film Festival (September) und dem Five Flavours Asian Film Festival in Warschau (November) präsentieren. Eine weitere physische Ausstellung folgt dann auf der FILMASIA in Prag (Dezember).Unter dem Motto „A New Era - Stability, Prosperity and Opportunity“ beteiligt sich das HKETO Berlin an den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen und richtet dafür in diesem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen in Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik, Polen und der Schweiz aus. Diese Veranstaltungen reichen von Filmfestivals über Galadinners bis hin zu Streetfood-Festivals. „Auf den kommenden Veranstaltungen wird es viele Möglichkeiten für einen kulturellen Austausch zwischen Hongkong und diesen Ländern geben, und darauf freue ich mich schon sehr“, so Frau Szeto weiter.Außerdem berichtete sie über die neuesten kulturellen Entwicklungen in Hongkong, wie die bevorstehende Eröffnung des Hong Kong Palace Museum Mitte 2022. Dieses neue Museum wird Artefakte aus dem Pekinger Palastmuseum zeigen, von denen einige noch nie zuvor öffentlich zu sehen waren. Damit wird es zum neuen Highlight des West Kowloon Cultural District (WKCD), dem neuem kulturellen Hotspot Hongkongs und einem der größten Kulturprojekte der Welt.Zudem rief Direktorin Szeto kreative Talente aus Deutschland dazu auf, nach Hongkong zu kommen, um dort im kulturellen Bereich tätig zu werden. „Hongkong hat eine Talentliste erstellt, die Einwanderungserleichterungen für die Talente vorsieht, die Hongkong kurz- bis mittelfristig am dringendsten benötigt.“ Gegenwärtig umfasst die Liste 12 Berufe, darunter auch „Fachleute aus der Kreativwirtschaft und der darstellenden Künste“. Zu dieser Kategorie gehören Experten für Filmproduktion, Tontechniker, Kunsttechniker und viele andere, die in diesem Sektor tätig sind.Laut Frau Szeto zeigen Initiativen wie die Talentliste, wie der kulturelle Austausch in die Realität umgesetzt werden kann. „Kulturaustausch ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Ich lade deutsche Talente aus Deutschland ein, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, nach Hongkong zu kommen und gemeinsam mit unseren einheimischen Talenten Wellen zu schlagen.“Weitere Informationen über die Ausstellung und andere Veranstaltungen im Rahmen des HKETO Berlin finden Sie unter https://www.hketoberlin.gov.hk/en/events_25th.htm Das HKETO Berlin ist die offizielle Vertretung der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong für die Bereiche Wirtschaft sowie Handel und Kultur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien.