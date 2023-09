Drachenboote erwachen beim Berlin CityCup zum Leben

Das Wirtschafts- und Handelsbüro Hongkong, Berlin (HKETO Berlin) hat die Drachenbootrennen des jährlich stattfindenden Berlin CityCup am 9. und 10. September (MESZ) auf der Olympia-Regattastrecke in Berlin-Grünau unterstützt.Mehr als 70 Teams aus ganz Deutschland traten in verschiedenen Rennkategorien an. Sportbegeisterte und Familien genossen neben den spannenden Wettkämpfen und den Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem Wasser auch kulinarische Highlights.Bei der Preisverleihung am 9. September gratulierte die stellvertretende Direktorin des HKETO Berlin, Frau Bonnie Ka, den Sportlerinnen und Sportlern zu ihren herausragenden Leistungen und überreichte den Siegerteams Trophäen. Das HKETO Berlin war auch mit einem Stand vertreten, um bei Besuchern und Sportlern für Hongkong zu werben.„Drachenbootrennen haben in China eine lange Geschichte, die über 2 000 Jahre zurückreicht. Doch erst 1976 begann Hongkong, den Sport als moderne internationale Sportart wiederzubeleben und weltweit zu fördern. Dieses Jahr veranstaltete die Hongkonger Regierung die ersten internationalen Wettkämpfe, die Hong Kong International Dragon Boat Races, welche den Beginn der ‚modernen Ära‘ des Drachenbootrennens markieren“, sagte Frau Ka.HKETO Berlin hat auch die diesjährigen Drachenbootrennen des Züri Fäscht gesponsert, dem größten Volksfest der Schweiz, das vom 7. bis 9. Juli in Zürich stattfand. Nähere Informationen zu den kommenden Veranstaltungen des HKETO Berlin finden Sie unter https://www.hketoberlin.gov.hk/en/events/