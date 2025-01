Startup DoggyLove – Aus Liebe zum Hund: Metzgerei überrascht mit pflanzlichen Hundesnacks

Totally Relaxed

Mit Baldrian und Hopfenzapfen kann dieser Snack dazu beitragen, Momente der Ruhe und Gelassenheit bei Hunden zu fördern. Die glutenfreie Haferbasis sorgt für ein besonderes Geschmackserlebnis. Active Hips

Dieser Snack enthält Algenöl, Weihrauchextrakt und MSM, die unterstützend auf die Beweglichkeit wirken können. Kurkuma und Bierhefe runden die Rezeptur geschmacklich ab. Glossy Hair

Biotin, Algenöl und Borretschöl können die Pflege von Haut und Fell unterstützen. Vitamin E liefert zudem wertvolle Antioxidantien. Vital Heart

Mit Taurin und L-Carnitin formuliert, kann dieser Snack die tägliche Vitalität und Herzgesundheit von Hunden unterstützen. Weißdornblätter und Ginseng ergänzen die ausgewählte Rezeptur. Happy Tummy

Kamillenblüten und Ulmenrinde sind traditionell bekannt für ihre unterstützende Wirkung auf den Magen-Darm-Bereich. Der Snack ist für Hunde mit sensibler Verdauung gut geeignet. Good Gut

Topinambur und Flohsamenschalen können einen ausgeglichenen Verdauungsprozess fördern. Kokosfett, Apfelpektin und Möhrentrester ergänzen die Mischung auf natürliche Weise. Sport Support

Magnesium und ein Vitamin-B-Komplex können dazu beitragen, das Muskel- und Nervensystem sowie das Immunsystem zu unterstützen. Ideal für aktive Hunde, die zusätzliche Energie und Regeneration benötigen. Vitamin Power

Mit Bierhefe und essenziellen Vitaminen sowie Mineralstoffen formuliert, kann dieser Snack die Vitalität von Hunden fördern. Eine ausgewogene Ergänzung für den Alltag.

Ein mutiger Neuanfang aus tiefster Überzeugung: Christoph und Konstanze Wirth aus Heilbronn haben nach dem Verkauf der Familienmetzgerei alles auf eine Karte gesetzt und mit DoggyLove eine kleine Manufaktur für pflanzliche Hundesnacks geschaffen, in der nicht die Masse zählt, sondern das Wohl der Hunde.„Peggy hat uns 15 Jahre lang begleitet, durch gute und schwierige Zeiten. Sie war ein Teil von uns, Familie. Als sie älter wurde und gesundheitliche Probleme bekam, haben wir alles versucht, um ihr das Leben so angenehm wie möglich zu machen“, erzählt Christoph Wirth. „Am Ende wussten wir: Es musste etwas Sinnvolles entstehen. Etwas, das anderen Hunden guttut – ein kleines Stück Dankbarkeit für alles, was Peggy uns gegeben hat.“Mit diesem Versprechen im Herzen haben die Wirths alles auf eine Karte gesetzt. In enger Zusammenarbeit mit Tierärzten und nach vielen Monaten der Entwicklung entstanden die ersten Snacks: sorgfältig aus besten Zutaten hergestellt, schonend verarbeitet und in der charakteristischen Herzform – als Symbol für die Liebe, die jeden Bissen begleitet. „Unsere Snacks sind mehr als ein Produkt. Sie sind ein Herzensprojekt, das mit größter Sorgfalt in unserer kleinen Manufaktur entsteht“, ergänzt Konstanze Wirth.Die Snacks von DoggyLove werden in der hauseigenen Manufaktur in Heilbronn hergestellt. Dabei bildet regional angebauter Hafer die Basis – ein echtes Superfood, das reich an Eisen, Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen ist.Dabei ist der Herstellungsprozess besonders schonend gestaltet: Die Zutaten werden kalt gepresst, um Vitamine und Mineralstoffe zu bewahren. Anschließend erhalten die Leckerlis ihre charakteristische Herzform und werden in nachhaltigen Papierverpackungen, den „Green Cans“, luftdicht versiegelt.„Uns ist wichtig, dass unsere Produkte mit größter Sorgfalt und aus besten Zutaten hergestellt werden“, betont Konstanze Wirth. „Wir verzichten bewusst auf künstliche Zusatz- und Konservierungsstoffe. Unsere Hundesnacks enthalten nur das Nötigste, um ihre Wirkung optimal zu entfalten.“Das Produktportfolio umfasst aktuell folgende Varianten:Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert bei DoggyLove. Die Primär-Rohstoffe stammen aus deutschem Anbau, wodurch kurze Lieferwege und eine ressourcenschonende Produktion gewährleistet werden. Außerdem verzichtet DoggyLove komplett auf tierische Inhaltstoffe, um sowohl Tierwohl als auch die Umwelt zu schützen.Mit DoggyLove möchten Christoph und Konstanze Wirth Hunde und ihre Besitzer gleichermaßen begeistern. „Unser Ziel ist es, Produkte zu schaffen, die sowohl funktional als auch nachhaltig sind und denen Hund und Mensch nicht widerstehen können“, erklärt das Ehepaar abschließend.