Inklusives Segel-Festival zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin

Ab 20 Uhr Eröffnung und gemeinsames Essen für Crews, Ehrengäste, Förderer und Helfer (Einladung durch die Ausrichter und den Veranstalter)

Start „Inklusiver Segel Länder Pokals“

Ab ca. 10.30 Uhr Start der Regatta

Abends gemeinsames Essen (Einladung durch die Ausrichter und Veranstalter)

Ca. 9.30 Uhr bis 16 Uhr Wettfahrten des Inklusiven Länderpokals

Ab ca. 16.30 Uhr offizielle Siegerehrung

Finale „Heinz Kettler Deutschland Cup“

Die Initiatoren des „Inklusiven Segel Länder Pokal“ und des „Heinz Kettler Deutschland Cup“, Clemens Krauss und Sven Jürgensen von „Wir sind Wir Inclusion in Sailing“, freuen sich über die gute Unterstützung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern und sehen die Fördermittelübergabe als ein Ergebnis von drei Jahren vertrauensvoller und erfolgreicher Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen in Mecklenburg-Vorpommern und mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, das in der Vergangenheit zwei Inklusive Segel-Weltmeisterschaften in Rostock gefördert hat.„Wir freuen uns, nach dem ersten inklusiven Länderpokal zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg 2023 nun den neuen ‚Leuchtturm‘ für gelebte Inklusion am 3. Oktober 2024 in Schwerin zu realisieren, ganz nach dem Motto der Bundesratspräsidentschaft Vereint Segel setzen. Wir haben mit dem Schweriner Segler-Verein von 1894 einen wunderbaren Partner gefunden, der auch nachhaltig neue inklusive Segelaktivitäten in Schwerin realisieren will. „Genau das ist unser Ziel und Erfolgskonzept“, sagen Krauss und Jürgensen. Als weiterer großer Partner und Förderer neben dem Land MV unterstützt die Heinz Kettler Stiftung die inklusiven Projekte.Beim „Inklusiven Segel Länder Pokal“ als Teil der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, die in diesem Jahr in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns veranstaltet werden, starten Zweierteams aus allen 16 Bundesländern, bestehend aus je einer Person mit und einer ohne Handicap. Sie segeln in Booten der Klasse RS Venture Connect auf dem Schweriner See.Direkt an die Austragung des Länderpokals schließt sich in Schwerin das Finale des im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen „Heinz Kettler Deutschland Cup“ an. Die Regattaserie ist ein erstes echtes inklusives Wettbewerbsformat, offiziell und anerkannt mit einem niedrigschwelligen Zugang für Menschen mit Behinderungen. Veranstalter sind neben Wir sind Wir Inclusion in Sailing, der Yachtclub Möhnesee und die Heinz Kettler Stiftung. Die Auftaktregatta wurde vom 1. bis 5. Mai 2024 vom Segelclub Prien Chiemsee ausgerichtet. Teil zwei folgte vom 19. bis 21. Juli beim Yachtclub Möhnesee. Das große Finale findet am 5. und 6. Oktober 2024 unter der Schirmherrschaft von Manuela Schwesig beim Schweriner Segler-Verein von 1894 statt.Gesegelt wird beim Cup im Liga-Format mit vielen kurzen Rennen. Die Boote vom Typ RS Venture Connect, das weltweit im Para Segelsport genutzt wird, werden vom Veranstalter gestellt. Die Bootsklasse ist vom Handling her auch für Einsteigerinnen und Einsteiger gut geeignet.Der „Heinz Kettler Deutschland Cup“ bietet als eines der größten inklusiven Segel-Events in Deutschland eine ideale Plattform, um Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Handicap für das Segeln zu begeistern, Vorbehalte abzubauen und als Leuchtturmprojekt andere Menschen zum Nachahmen anzuregen und so für mehr Inklusion in vielen Bereichen zu sorgen.