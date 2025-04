Inklusive Segel-Mitmachangebote "Kieler Woche 2025"

Für wen? Ausschließlich für Menschen im Rollstuhl (keine Sitzplätze für Fußgänger vorhanden)

Vor- und Nachname

Vollständige Adresse

Telefonnummer für Rückfragen

In Partnerschaft mit der Landeshauptstadt Kiel und dem Verein "Inklusives Segeln für Alle" bieten wir zur Kieler Woche 2025 wieder zwei besondere Mitmach-Segelangebote an:Unser Film zu unseren inklusiven Segelaktivitäten Kieler Woche 2024 ist unter diesem Link zu erreichen:Entdecken Sie die Freiheit des Segelns! Unser dreitägiger Schnupperkurs richtet sich speziell an Blinde und Sehbehinderte und wird von professionellen Trainer*innen geleitet.Wichtige Informationen:Mehr Informationen über unser Team finden Sie unter: www.wir-sind-wir.org/bat-sailing-team Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung folgende Informationen an:Während der Kieler Woche sind in der Straße "Drachenbahn" in Schilksee zusätzliche Behindertenparkplätze eingerichtet.